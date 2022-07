Les fans de RHONJ pensent que Teresa Giudice change de nom après avoir révélé un “indice” sur une nouvelle photo

TERESA Giudice a révélé un indice selon lequel elle pourrait changer de nom.

L’indice survient alors que la star des Real Housewives of New Jersey se prépare à épouser Luis Ruelas.

Teresa, 50 ans, et son fiancé et deuxième mari, Luis, 46 ans, se marient plus tard cet été.

La star de télé-réalité a posté une photo sur Instagram qui, selon les fans, est un signe qu’elle changera de nom après les noces.

La star du New Jersey semble se préparer à voyager, avec une valise à roulettes.

Les lettres « TGR » sont gravées sur le devant du sac.

Le « R » pour Ruelas.

La star de télé-réalité a légendé la photo : “J’adore être en déplacement avec mes bagages @lilyandbean… J’adore le look personnalisé !”

Les fans l’ont vite remarqué, avec une écriture : “Elle ajoute Ruelas à son nom !”

Un autre fan a posté : « TGR. Félicitations pour le changement de nom !”





DRAME DE MARIAGE

Tous les amis proches de la native du New Jersey ne la regarderont pas marcher dans l’allée, car Dina, 50 ans, a choisi de ne pas y assister.

Un initié a révélé à Page Six ce que Teresa pensait de la décision de sa meilleure amie, affirmant qu’il n’y avait “aucun problème” entre le couple et que la future mariée était “d’accord”.

La source a poursuivi: “Teresa respecte les souhaits de Dina et a hâte de célébrer avec elle à l’avenir. Ils restent aussi proches que jamais.

Des spéculations couvaient auparavant en ligne selon lesquelles il y avait eu un différend entre le fiancé de Teresa, Luis, et le mari de Dina, David Cantin, incitant l’ancienne RHONJ à refuser son invitation.

La source a cependant affirmé que ce n’était pas le cas et qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre les hommes.

Ils ont ajouté que Dina avait choisi de ne pas assister à la cérémonie car elle ne voulait pas filmer.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le mariage de Teresa sera filmé pour le spectacle, bien que Bravo n’ait pas encore fait d’annonce officielle.

Selon l’initié, il y a “une très forte probabilité que le mariage soit filmé”, conduisant Dina à éviter le lieu.

Le drame s’est ensuivi après qu’elle n’ait pas invité sa collègue star de RHONJ Dolores Catania à sa fête de fiançailles en décembre.

Elle a expliqué son raisonnement à Christian Grey Snow sur son podcast en mai, affirmant que la querelle de Dolores avec Dina était en partie à blâmer.

Cela n’a rien à voir avec Dina [Manzo], droit?” demanda Chris.

Mais Teresa a révélé: «C’est le cas. Ça aussi.”

Les anciennes co-stars sont passées de meilleures amies à des querelles après qu’un événement dramatique dans sa vie personnelle a vu Dina quitter la série et déménager en Californie.

Teresa a expliqué : « Je sais qu’elle [Dolores] et Dina ne parlent pas, mais Dina est en Californie, et Dolores est ici, “

“Dina ne me dit jamais rien sur Dolores et vice versa. Dolores ne dit rien sur Dina.

Teresa a ajouté que parce que c’était une “petite fête intime”, elle ne pensait pas que ce serait un gros problème.

Le mariage de Teresa a également créé des tensions avec sa belle-sœur, Melissa Gorga, 43 ans, qu’elle a snobée lors de la planification du grand jour.

Lors du premier épisode de la réunion RHONJ en mai, Teresa a confirmé que Melissa ne serait pas l’une de ses demoiselles d’honneur, laissant son frère, la femme de Joe Gorga, “blessée”.

La mère de quatre enfants lui a alors dit: «C’est le truc, chérie, nous ne sommes pas proches.

“Tu es ma belle-sœur, mais nous ne sommes pas proches.”

Teresa et Luis sont fiancés depuis octobre 2021.

Leurs fiançailles sont survenues un an après qu’elle ait finalisé son divorce avec son ex-mari Joe Giudice, également âgé de 50 ans.

L’ancien couple partage quatre filles : Gia, 21 ans, Gabriella, 17 ans, ainsi que Milania, 16 ans, et Audriana, 12 ans.

Teresa a dû ajuster les détails du mariage après que la star de Real Housewives of New York City, Ramona Singer, 65 ans, ait accidentellement divulgué des informations sur la journée spéciale.

La star de télé-réalité a partagé par erreur des détails privés sur les réseaux sociaux, y compris la date et le lieu où se tiendrait la cérémonie.

