Les fans de RHONJ disent que Teresa Giudice, 49 ans, ressemble à sa fille Gia, 20 ans, sur une nouvelle photo Instagram

Les fans de REAL Housewives of New Jersey se sont retrouvés à faire une double prise après avoir confondu Teresa Giudice pour sa fille Gia sur Instagram.

L’apparence jeune de la star de Bravo, 49 ans, l’a beaucoup comparée à sa fille, 20 ans, dans un nouveau cliché qu’elle a posté hier.

Instagram / Teresa Giudice

Les fans étaient convaincus que Teresa Giudice était sa fille aînée dans son dernier post Instagram[/caption]

Instagram / Gia Giudice

Gia, 20 ans, est l’aînée des enfants de Teresa avec son ex-mari Joe Giudice, avec qui elle a été mariée de 1999 à 2020[/caption]

Sur la photo, Teresa a enfilé une veste de motard en cuir noir et une paire de pantalons de jogging en velours alors qu’elle montrait sa nouvelle tenue plus longue.

Elle a légendé la photo : « Se sentir fraîche cet automne… . «

Commentant en masse sous la photo, l’un d’eux a écrit: « J’ai presque pensé que c’était Gia. »

Un autre a posté: « Tre a l’air aussi jeune qu’une de ses filles ici. »

« Tu as l’air tellement plus jeune », a ajouté un troisième.

Un fan a partagé : «Thérèse vous avez l’air incroyable, pas un jour de plus de 25 ans !!” tandis qu’un autre a insisté: « Vous ressemblez à un jeune de 21 ans. »





La louange vient des jours après les fans l’ont suppliée d' »arrêter de se boucher les lèvres » après avoir partagé un nouveau selfie.

La star de télé-réalité, dont la fille Gia a également été récemment critiquée pour avoir subi « trop ​​de chirurgie plastique », a été réprimandée par ses propres partisans.

C’est venu après Thérèse a partagé une photo d’elle-même et de Kyle Richards de Real Housewife Of Beverly Hill sur son compte Instagram officiel.

En un instant, le couple a fait la moue alors qu’il était assis sur un bateau avec l’océan derrière eux.

Les lèvres de Teresa étaient plus pulpeuses que jamais alors qu’elle posait pour la caméra avec des lunettes de soleil qui cachaient la moitié de son joli visage.

Vêtue d’un bandana autour de la tête et sa brune verrouillée, la belle a enfilé un bikini blanc assorti.

Terminant son look avec de grandes boucles d’oreilles en argent, elle a tenu le bras de son ami pendant qu’ils prenaient le snap.

LÈVRES

Reprenant la légende, le RHONJ star a écrit: « Bientôt chez vous @peacocktv – #RHUGT. »

Cependant, ses fans étaient plus intéressés par ses lèvres alors qu’ils la suppliaient d' »arrêter avec le remplissage ».

L’un d’eux a commenté : « Teresa, s’il vous plaît, arrêtez d’avoir des charges !!!! Ça a l’air si mauvais », suivi d’un emoji au visage triste.

Un autre a dit : « Non. J’aime Teresa mais ces charges doivent cesser.

Une personne a écrit : « Une publicité pour Stop the remplisseurs », comme l’un d’eux a répondu : « Oh non ! Arrêtez de vous faire remplir !

D’autres femmes au foyer se sont plutôt précipitées pour complimenter la star et éviter la négativité.

« Hot », a jailli sa copine Caroline Rauseo, alors que Sonja Morgan écrivait, Love this. «

LE RETOUR DU GIA

Cela vient après que la fille de 20 ans de Teresa, Gia, a eu un procédure de mise en forme du corps effectuée chez un chirurgien plasticien récemment, malgré les fans qui l’ont critiquée pour avoir subi des traitements cosmétiques.

Gia a révélé qu’elle essayait la procédure Emsculpt Neo, comme elle l’a dit: « Je suis tellement excitée, c’est la première fois que je le fais et je suis tellement excitée de voir les résultats. »

Selon le site Web, Emsculpt renforce les muscles et réduit la graisse en utilisant à la fois la radiofréquence et les énergies électromagnétiques de haute intensité.

Gia était claqué par les fans l’accusant de passer sous le couteau et d’avoir plus de procédures cosmétiques.

La star a précédemment admis se faire refaire le nez, mais les fans pensent qu’elle est allée encore plus loin et commente son « changement de visage ».

Maintenant, Gia est inondée de commentaires sous chaque photo qu’elle publie sur son Instagram officiel, l’accusant d’avoir « trop ​​de remplissage ».

Gia est la fille aînée de Teresa avec l’ex Joe Giudice. Ils sont également parents de Gabriella, 16 ans, Milania, 15 ans et Audriana, 12 ans.

Instagram / Teresa Giudice

Teresa a montré ses nouveaux cheveux plus longs dans le cliché éblouissant[/caption]





