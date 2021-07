ERIKA Jayne a été critiquée pour avoir soutenu les appels de l’acteur Michael Rapaport à « Free Erika ».

le RHOBH la star, 50 ans, et son ex Tom Girardi, 82 ans, ont été accusés de voler des millions aux familles des victimes d’accidents d’avion.

Bravo

Il a dit aux gens d’arrêter de supposer qu’Erika est coupable après avoir été accusée d’avoir volé des millions aux familles des victimes d’un accident d’avion[/caption]

Au milieu de la controverse, Michael a défendu Erika dans l’émission Watch What Happens Live d’Andy Cohen dimanche soir.

Le comédien a suggéré de créer un mouvement «Free Erika», un peu comme «Free Britney» – qui a été déclenché dans le but de supprimer Britney Spears de sa tutelle « abusive ».

Michael a fait rage: « [Erika] s’est manipulée avec autant de classe, de dignité et de grâce sous probablement autant d’examen minutieux que n’importe quelle femme au foyer n’en a jamais été soumise.

« Vous tous, faux fans, qui avez tourné le dos à cette femme qui vous a tant donné pendant tant d’années… Elle est innocente jusqu’à preuve du contraire.

« Comment oses-tu, honte à toi, ‘Free Britney’ oui, mais ‘Free Erika Jayne’. »

Michael a tweeté une partie de son discours sur Twitter et Erika a répondu: « Je t’aime Michael Rapaport », avec un emoji de cœur.

Les critiques ont critiqué la star de Bravo pour avoir soutenu l’argument de Michael selon lequel elle doit être « libérée ».

L’un d’eux a fait rage : « Libérez Erika.. ? Vous ne pouvez même pas comparer Erika et Britney !

«C’est totalement deux situations différentes et le fait que Michael utiliserait même ça? Zippez-le.

Un autre a écrit : « Je suis des victimes de l’équipe À CERTAIN » en ce qui concerne les accusations de détournement de fonds d’Erika, tandis qu’un troisième a demandé : « N’êtes-vous pas libre ? »

Erika a demandé le divorce de Tom en novembre après 21 ans de mariage.

Un mois plus tard, ils ont été poursuivis pour détournement de fonds, affirmant qu’il avait « détourné le produit des règlements », y compris ceux qui avaient perdu des êtres chers dans un accident d’avion.

La plainte l’accusait d’avoir détourné le produit du règlement afin de « continuer à financer ses somptueux fonds et ceux d’Erika. Modes de vie de Beverly Hills. «

Elle a répondu aux allégations dans l’épisode de mercredi de RHOBH, insistant sur le fait qu’elle n’a « rien à voir » avec le procès.





Après avoir admis qu’elle faisait « f ** king horrible », Erika a déclaré: «Cela craint tellement.

« Les choses qui sont dites sont tout simplement fausses. Les gens les croient et ils sont partout et c’est terrible et je suis ici tout seul.

«Et ce qui est dit, c’est juste fou. Que mon divorce est une imposture. Mais personne ne se soucie des faits.

La semaine dernière, la star de télé-réalité a fait l’objet d’un examen plus approfondi alors qu’elle était accusé d’avoir reçu 25 millions de dollars en articles de luxe et bijoux du cabinet d’avocats de Tom.

Getty

Erika et son ex Tom Girardi ont été accusés de détournement de fonds dans un procès en décembre[/caption]