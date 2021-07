Les fans de RHOBH félicitent le fils de Dorit Kemsley, Jagger, maintenant âgé de 7 ans, pour avoir qualifié Erika Jayne de «méchant» dans un ancien clip avant les allégations de fraude

Les fans de RHOBH ont félicité le fils de Dorit Kemsley, Jagger, pour avoir qualifié Erika Jayne de « méchant » dans un clip refait surface.

Le moment choquant s’est produit dans la saison huit de la Bravo spectacle en 2017 – ans avant Erika a été accusé d’avoir détourné des millions des familles des victimes d’accidents d’avion.

Utilisateur de TikTok Reine s’ennuie a déterré la scène, la sous-titrant: « Jagger, le petit médium hollywoodien. »

Dans le clip, Jagger, alors âgé de quatre ans, était assis à une table somptueuse avec l’autre femmes au foyer pour fêter l’anniversaire de Dorit.

Dorit a demandé à son fils : « Tu te souviens des filles ? pointant vers le reste du RHOBH jeter.

Jagger – maintenant sept ans – a regardé Erika et a dit: « Méchant. »

« QUI EST LE MÉCHANT ? »

Dorit a semblé choquée, sondant plus loin : « Qui est le méchant ? Erika est le méchant ?

Erika fronça les sourcils, tandis que Lisa Rinna et Lisa Vanderpump sembla déconcerté par la réaction du jeune.

La scène est coupée à un confessionnal avec Erika, avec la femme de 50 ans haussant les épaules et disant à la caméra: « Peut-être. Vous savez, les enfants disent la vérité … mais peut-être qu’il y a été invité. »

Cela est ensuite revenu à la scène du dîner, où Jagger a dit avec insistance à Erika: « C’est toi le méchant! »

Après avoir retrouvé son sang-froid, elle a répondu en plaisantant: « C’est vrai! Je porte ça comme un insigne d’honneur, jeune homme. »

Après que la scène amusante ait refait surface sur TikTok, les téléspectateurs ont inondé les commentaires de leur soutien à Jagger.

L’un a écrit: « Jagger est une rock star », tandis qu’un autre a ajouté: « Le gamin savait tout le temps. »

« Omg hilarant. Les jeunes enfants et les animaux sont plus à l’écoute que la plupart », a posté un troisième utilisateur.

PROCÉDURE POUR MAINTENANCE

Erika a été aligner un barrage de contrecoups depuis qu’elle et son ex Tom Girardi, 82 ans, ont fait l’objet d’un procès pour détournement de fonds en décembre.

La star de Bravo a demandé le divorce de l’avocat Tom en novembre après 21 ans de mariage.

Un mois plus tard, ils ont été accusés de « détourner le produit des colonies », y compris celles de ceux qui avaient perdu des êtres chers dans un accident d’avion.

Le procès accusait Tom d’avoir détourné le produit du règlement afin de « continuer à financer ses somptueux fonds et ceux d’Erika. Modes de vie de Beverly Hills. »

Erika a répondu aux allégations dans un récent épisode de RHOBH, insistant sur le fait qu’elle n’a « rien à voir » avec le procès.

RÉSOUDRE LE JEU DE RETOUR

Après avoir admis qu’elle faisait « f ** king horrible », elle a déclaré: « C’est tellement nul.

« Les choses qui sont dites sont tout simplement fausses. Les gens les croient et ils sont partout et c’est terrible et je suis ici tout seul.

«Et ce qui est dit, c’est juste fou. Que mon divorce est une imposture. Mais personne ne se soucie des faits.

Plus tôt ce mois-ci, Erika a fait l’objet d’un examen plus approfondi alors qu’elle était accusé d’avoir reçu 25 millions de dollars en articles de luxe et bijoux du cabinet d’avocats de Tom.

Elle « a utilisé sa notoriété et son glamour » pour cacher les fonds, selon des documents judiciaires.

Le dossier judiciaire a affirmé qu’Erika, ses entreprises et le cabinet d’avocats de Tom « ont comploté pour dissimuler » les fonds pour garder l’argent à l’écart des créanciers dans l’affaire de la faillite.

Il disait: « Erika a utilisé son glamour et sa notoriété pour continuer à aider et à encourager des transactions fictives qui ont eu lieu concernant d’importants transferts d’actifs du débiteur. »

Erika aurait « refusé de restituer » les paiements de loterie et les articles de luxe, et les aurait plutôt reçus ou détournés à son « propre avantage ».

