La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Crystal Kung Minkoff, a été félicitée par les fans pour avoir admis qu’elle était une « boulimique en voie de guérison » après avoir perdu 5 livres.

le Bravo La star a déclaré qu’elle avait perdu du poids à cause du « stress » lors de l’épisode de mercredi.

1 Crystal a révélé qu’elle était une « boulimique en voie de guérison »

Après avoir partagé, elle a perdu 5 livres. après une semaine stressante de combats avec la co-star Sutton Stracke, Crystal a parlé de son trouble de l’alimentation.

En réfléchissant à leur récent voyage au lac Tahoe, Crystal, 35 ans, a déclaré : « Ce n’était pas une bonne perte de poids. Je me suis dit : « C’est en quelque sorte une indication de ce que j’ai ressenti à propos du voyage. »

Elle a expliqué qu’elle s’identifie comme une « boulimique de récupération », car elle lutte contre le trouble de l’alimentation depuis l’âge de 11 ans.

le RHOBH star a déclaré dans un confessionnal: « Pour être clair, je n’ai pas eu de rechute pendant le voyage. J’étais tellement stressé et je passais un moment tellement horrible. Je ne pouvais tout simplement pas manger.

« Je veux juste que les filles sachent à quel point je suis hyper consciente de mon poids et des difficultés que je traverse. »

De retour à sa conversation avec les stars de Bravo, Crystal a déclaré que son trouble de l’alimentation était « sous contrôle ».

Elle a poursuivi: « Ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais caché parce que cela fait si longtemps. »

Ajoutant qu’elle « ne souffre pas tous les jours à ce sujet », a déclaré Crystal: « J’avais 11 ans quand j’ai regardé une vidéo en classe sur les troubles de l’alimentation et évidemment c’était un message négatif, puis j’ai en quelque sorte ramassé quelques outils de lui et c’est là que ça a commencé.

Un certain nombre de téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour féliciter Crystal d’avoir partagé son histoire, comme l’a écrit une personne: « Crystal a été l’une des nouvelles femmes au foyer les plus ouvertes et les plus honnêtes que nous ayons eues depuis des années! »

Un autre a ajouté: « Crystal continue de se solidifier en tant que CETTE fille… fille l’ouverture d’esprit. Aime la! »

Un tiers RHOBH le fan a sonné: «J’aime à quel point Crystal est ouvert. Je vois la longévité dans son avenir.

Un quatrième a écrit : « Wow, difficile de croire que Crystal était [bulimic]. Elle est tellement ouverte en ce moment.

Les éloges se sont poursuivis lorsqu’un fan suivant a déclaré: « C’est super courageux de la part de Crystal de partager. »

Une autre personne a commenté : « C’est très courageux de la part de Crystal de parler de son trouble de l’alimentation. »

Les co-stars de Crystal l’ont félicitée pour son ouverture sur le sujet, avec Lisa Rinna raconter son histoire aidera les autres.

La femme de 57 ans a ajouté que sa propre fille, Amélie Hamlin, a parlé ouvertement de son trouble de l’alimentation dans l’émission.

Dans un confessionnal, Lisa a félicité sa fille de 20 ans pour être « si courageuse et si honnête et son histoire » dans un épisode passé de RHOBH.

Lisa a noté que l’histoire d’Amelia a inspiré Kyle Richards pour parler de son propre trouble de l’alimentation qui a commencé quand elle était plus jeune.