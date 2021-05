Les fans de RHOBH disent que Teddi Mellencamp et sa fille Slate sont des «  jumeaux  » après que la star de télé-réalité ait partagé une rare photo de retour

TEDDI Mellencamp et sa fille Slate sont absolument identiques dans une nouvelle photo de retour de la star de Bravo.

le Vraies femmes au foyer de Beverly Hills alun et sa fille partagent une étrange ressemblance.

Instagram

Teddi a partagé une photo de son jeune moi qui ressemble à sa fille[/caption]

Instagram

Slate est l’aîné de Teddi[/caption]

Teddi, 39 ans, a pris à Instagram pour publier une vieille photo de son enfance alors qu’elle mettait en évidence l’écart entre ses dents.

L’image de l’école était absolument identique à l’enfant aîné de la star de télé-réalité, une fille nommée Slate.

La mère de trois enfants a sous-titré sa photo: «Mon père me donne du fil à retordre pour laisser Slate se porter un appareil dentaire; en fait, il n’a pas cessé de me donner du fil à retordre depuis que je les ai eues il y a 28 ans, mais c’est hors de propos.

«Il est tout pour garder les choses telles qu’elles sont. Mais je sais que les bretelles de confiance m’ont donné, donc je suis tout à fait pour elles.

Instagram

L’ardoise a récemment reçu des accolades[/caption]

Instagram

Les fans ont été choqués par leur ressemblance[/caption]

«Alors faisons un sondage – qui ici a un appareil dentaire et qui est là-bas souriant au naturel? ps. C’est moi, pas Slate . »

Fans et camarades Bravo Les stars ont été absolument choquées de voir à quel point Slate prend soin de sa mère, alors que beaucoup se sont précipitées vers les commentaires pour partager leur surprise.

«Je suis époustouflé. Ce n’est pas toi. Ce 100% est de l’ardoise », s’est exclamé Stassi Schroeder, star de Vanderpump Rules.

Vraies femmes au foyer de la star de Dallas, Kameron Westcott, a répondu avec accord, en disant: « Accolades pendant 2 ans … Je ne peux pas croire que c’est vous !! »

Instagram

«Vous et Slate ressemblez à des jumeaux. Ça me bouleverse l’esprit », a contribué l’auteur Jon Gordon.

« IDENTIQUE! » un fan a mis brièvement, tandis qu’un autre a ajouté: « TWINS ».

«Vous et Slate êtes jumeaux à 100%! Je pensais que cette photo était elle », a raisonné un autre tandis qu’un autre a écrit:« J’avais un appareil dentaire. C’est ta jumelle !! »

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Teddi partage ses trois enfants, Slate, Cruz et Dove avec son mari Edwin Arroyave.

Le couple s’est marié en 2011 et l’homme d’affaires a une fille issue d’une relation précédente, Isabella.

La personnalité de la télévision est également une coach de responsabilité et une influenceuse de fitness, et partage régulièrement du matériel inspirant sur sa page Instagram.

Malgré sa carrière dans la formation, la maman de trois enfants a eu affaire à un blessure grave au pied.

Instagram

Elle a déjà partagé côte à côte des photos de son jeune moi et de Slate[/caption]

Instagram

Teddi et Edwin ont trois enfants ensemble[/caption]

Au début de l’année, Teddi a annoncé qu’elle s’était fracturée le pied lors d’une partie de pickleball «accidentelle».

La star californienne a partagé une photo avec son casting, sous-titrée: «J’ai donné la botte à 2020 – et 2021 a rendu la pareille! 4-6 semaines pour être exact.

«À partir de lundi parce qu’apparemment, les fractures du pied font fureur et il n’y a pas de botte dans tout Los Angeles! A lundi.

«La lueur d’espoir: ça s’appelle une« fracture du danseur », donc je suis fondamentalement une ballerine maintenant. Pickle Ball: 1. Teddi: 0. »

Cependant, la blessure de Teddi ne l’a pas empêchée d’aider les clients et de rester active.

En janvier, elle a partagé une série de photos et de vidéos alors qu’elle exercé seule et en famille.

Alors qu’elle se promenait avec son mari et ses enfants, elle a écrit sur les réseaux sociaux: «Marche en famille ce matin. De l’air frais et de la gratitude. »

Teddi a été contraint d’utiliser un scooter pendant la majeure partie de la période de 4 à 6 semaines, mais a finalement pu abandonner le coffre et revenir à la normale.





L’instructeur de bien-être fait la promotion d’un style de vie en forme sur les réseaux sociaux et vend un programme de perte de poids appelé All IN by Teddi.

La star de télé-réalité a fait face à des critiques qui la croient favorise un mode de vie «malsain» qui encourage les participants à «sous-manger».