Les fans de RHOBH critiquent Sutton Stracke pour une méchante querelle avec Crystal Kung Minkoff après qu’elle ait fondu en larmes et ait donné une « excuse »

Les fans de REAL Housewives of Beverly Hills ont critiqué Sutton Stracke pour sa méchante querelle avec Crystal Kung Minkoff.

Beaucoup ont accusé le Bravo star de donner une « excuse » alors qu’elle fondait en larmes.

Les fans ont critiqué Sutton pour avoir inventé des «excuses» lors de sa querelle avec Crystal[/caption]

Les stars de Bravo ont affronté leur drame lors du dernier épisode de RHOBH[/caption]

Au cours de l’épisode de mercredi de RHOBH, Sutton et Crystal se sont assis pour discuter de leur querelle en cours.

Sutton a expliqué qu’elle peut sembler froide parce qu’elle est «timide», ajoutant: «Il me faut un certain temps pour m’habituer aux gens, alors je leur fais confiance.

« J’aimerais mieux te connaître et avoir cette opportunité. »

Sutton a ensuite fondu en larmes alors qu’elle discutait de son récent déménagement de la maison de ses rêves.

Dans un confessionnal, elle a expliqué : « Je ne pense pas avoir compris les liens affectifs que j’avais en vendant ma maison. »

Elle a continué à pleurer tout en parlant à Crystal, ajoutant: «Au début, je pensais que j’allais bien et je suppose que je ne suis tout simplement pas immobile. Et je pense que quitter la maison était plus difficile que je ne le prétendais.

« Donc, je m’excuse si j’ai projeté cela. »

Crystal a clairement fait savoir qu’elle n’acceptait pas les excuses, comme elle l’a déclaré dans un confessionnal : « Déménager de chez vous n’est pas une excuse pour attaquer et agir comme une folle.

Semblable à Crystal, de nombreux RHOBH n’a pas cru aux excuses de Sutton et a critiqué la star de télé-réalité pour avoir trouvé des « excuses ».

De nombreux fans semblaient être d’accord avec Cyrstal, comme l’a écrit une personne sur Twitter : « Sutton a** est définitivement fou. Je suis avec Crystal là-dessus.

Un autre a ajouté: « Krystal n’achète pas votre bs, Sutton. »

Un troisième intervint : « La capacité de Sutton à tout faire d’elle-même est stupéfiante.

Un quatrième a plaidé : « Sutton girl… stop.

Un autre fan a partagé son analyse de la conversation en écrivant: « Alors Sutton fait le mal, puis se fait une victime et exige des excuses lorsqu’elle est appelée parce qu’être appelée la fait se sentir pas bien. »

Un autre téléspectateur a critiqué le raisonnement de Sutton en écrivant : « Sutton fait LE plus. Vous êtes contrarié de quitter une maison d’un million de dollars pour louer une maison d’un million de dollars tout en construisant une autre maison d’un million de dollars. PERSONNE NE S’Y INTÉRESSE. »

La conversation a eu lieu après que les dames ont eu une dispute explosive sur un épisode précédent de RHOBH.

Le combat lui-même a eu lieu l’année dernière lorsque les acteurs se sont envolés pour Lake Tahoe pour une retraite de filles.

Après leur co-star Kyle Richards réfléchi sur un combat passé qu’elle a partagé avec Garcelle Beauvais sur les stéréotypes, Crystal a répondu: « En tant que personne qui n’est pas blanche, quand cela vous frappe à cause des stéréotypes, cela peut être si douloureux que vous ne pouvez rien voir d’autre. »

Le joueur de 35 ans, qui est le premier acteur américain d’origine asiatique de la série, a ajouté: « J’ai des amis qui m’ont dit des choses – des commentaires asiatiques et des trucs comme ça – »

Sutton a ensuite fait irruption dans la conversation alors qu’elle faisait référence aux difficultés de sortir des stéréotypes des « ploucs » après avoir été élevée en Géorgie.

« Voulez-vous parler du moment où je vois des ploucs idiots à la télévision et que c’est censé être moi ? » elle a crié.





« Et c’est censé être moi ? J’ai aussi un stéréotype mais je ne veux pas en parler !

Crystal a répondu que les commentaires de sa co-star étaient « fous ».

Sutton plus tard a publié une déclaration s’excusant auprès de Crystal sur les réseaux sociaux.