Les fans de RHOBH ont critiqué Erika Jayne pour avoir pleuré après avoir « perdu sa Lamborghini » et son manoir de 13 millions de dollars à Los Angeles en divorce après avoir affirmé qu’elle avait « volé de l’argent » aux victimes de son ex.

La star de Bravo est sous le feu des critiques depuis que son mari, Tom Girardi, a volé des millions de dollars à des veuves et à des orphelins pour financer leur style de vie somptueux, y compris la carrière de divertissement de sa femme de l’époque.

💍 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur De vraies femmes au foyer.

2 Crédit : Bravo

2 Crédit : @erikajayne/Twitter

Après des semaines où RHOBH a taquiné Erika, 49 ans, rompant son silence sur ses problèmes juridiques et conjugaux, l’épisode explosif de ce soir a finalement vu les fans entendre sa version de l’histoire.

Alors qu’Erika s’asseyait avec ses co-vedettes, elle a immédiatement commencé à se plaindre du changement radical dans sa vie qui concernait spécifiquement les objets matériels.

Elle a dit aux dames : « Ma vie a radicalement changé cette semaine. J’abandonne ma Lamborghini J’abandonne ma maison de 16 000 pieds carrés.

« J’ai abandonné mon mariage. Je lâche tout. J’ai littéralement pris une décision que je devais. Je n’avais pas de choix. »

La personnalité de la télévision a étrangement continué : Et je ne peux pas parler de ce qui se passe légalement ou de ce qui se passera légalement parce que je suis mariée à quelqu’un qui est très bon dans ce domaine.

« J’ai essayé et essayé et essayé mais j’étais destiné à une telle résistance. »

Sur un ton plus sévère, elle a expliqué : « Le timing est primordial et dès que j’aurai une idée de ce qui m’attend… et ça viendra pour moi. Ce sera.

« Mais vous êtes tous les bienvenus dans ma toute petite maison de poupée et nous prendrons un verre. C’est mignon mais c’est une location.

Erika a ensuite admis avoir « volé des meubles » dans son ancienne maison – que Tom possède toujours mais est actuellement sur le marché – pour meubler sa nouvelle maison.

Alors que les larmes commençaient à lui monter aux yeux, elle a dit : « Est-ce que c’est génial de porter cette veste et de vivre dans cette maison et de conduire une Lambo ? Oui mais à quel coût humain ?

Plus tard dans l’épisode, lors d’un confessionnal et d’une séance avec sa copine Lisa Rinna, 57 ans, Erika a commencé à pleurer plus fort avec des larmes coulant sur son visage.

Elle a expliqué comment elle avait aveuglé Tom avec le divorce, en disant : « Je n’ai pas laissé de mot, je suis juste parti. Je l’ai conduit au travail. Je lui ai dit que je l’aimais. Et il a dit ‘merci chéri’ comme si j’étais un employé.

«Je suis rentré chez moi et j’ai tout mis dans le camion de déménagement et il a reçu les papiers du divorce le lendemain matin.

« Nous ne jouons pas à des jeux ici et il ne jouera pas avec moi. Je ne m’attends qu’au pire. Et il a de vrais défis à relever. »

Elle a ajouté : « C’est la dernière fois que je l’ai vu. Je pense qu’il est probablement juste comme ça, elle est seule alors. Baise-la. Vous voulez aller plus loin et partir par vous-même, allez-y. »