Les fans de RHOBH critiquent Erika Jayne pour avoir montré un placard de vêtements de marque après avoir été accusée d’avoir «  volé des orphelins  »

ERIKA Jayne a été critiquée par les fans pour avoir fait étalage de son « placard à débordement » rempli de vêtements de créateurs après avoir prétendu qu’elle avait « volé des orphelins ».

le Vraies femmes au foyer de Beverly Hills star s’est ouverte sur son divorce et ses problèmes juridiques.

Erika, 49 ans, a amené des caméras dans son «placard à débordement» lors de l’épisode de mercredi en admettant que la pièce lui donnait du «stress».

« Nous n’avons tout simplement pas assez de place pour tout ça, je veux dire que nous avons 18 racks », s’est plaint le chanteur.

Les fans, cependant, n’étaient pas aussi enthousiasmés par l’apparence du deuxième placard de la star de télé-réalité, car ils l’ont critiquée pour avoir exhibé les vêtements que «les orphelins ont payé», à la suite du scandale de détournement de fonds de son mari Tom.

«Tout ce que je vois porter par Erika ou son équipe glamour le fait ressortir, je pense que ‘est-ce que les orphelins ont acheté ça?’ ‘, A écrit un fan avec cinglant.

« Entendre ça? C’est le gouvernement fédéral qui prend une capture d’écran », a plaisanté un autre.

«J’adore le nouveau look de piste d’Erika? Prison chic, est-ce que Mikey l’a choisi pour elle? un autre rôti.

Un final a déclaré brièvement: « Oh regarde, les vêtements pour lesquels les orphelins ont payé. »

Erika a demandé le divorce de son mari Tom Girardi en novembre après 20 ans de mariage.

L’avocat est poursuivi pour avoir prétendument détourné des millions des familles des victimes de l’accident d’avion.

L’entreprise de Tom est très endettée et doit 26 millions de dollars à «des dizaines à des centaines de clients».

Une grande partie de l’argent dû provient de fonds de règlement impayés, et environ 2 millions de dollars sont destinés aux familles des clients impliqués dans l’affaire du crash du vol Lion Air 610.

En décembre, un initié de RHOBH a déclaré Nous hebdomadaire: « Erika abordera son divorce lors de la prochaine saison de The Real Housewives of Beverly Hills. Sur le plan juridique, il n’y a pas grand-chose qu’elle est autorisée à dire, mais elle a été informée de ce qu’elle peut publier.

«Les téléspectateurs entendront également enfin les réflexions des autres femmes au foyer sur le divorce d’Erika et Tom.»

Dans la première diffusée mercredi, Erika a parlé de son état émotionnel pendant la pandémie et après son divorce.

La mère d’un admis « redoutant » de se réveiller chaque matin, et avoir à passer aux «antidépresseurs».

La star de télé-réalité a dit à ses co-stars pendant l’épisode: «Comme nous tous, je suis occupé tout le temps, et quand je suis rentré de New York, c’était vraiment silencieux.

«Et puis quand je n’avais rien à faire, je marchais dans les couloirs de la maison, et je ne pouvais pas dormir.

« Et je ne pouvais pas le secouer, et je ne pouvais pas le secouer. Je ressentais cette peur incroyable.

«Qui suis-je si je ne travaille pas? Chaque jour, je me réveillais et je redoutais de me réveiller.

Cependant, plus tard dans un confessionnal, Erika a admis que les autres femmes au foyer en savaient peu sur sa vie personnelle.

«Il y a tellement de choses que ces femmes ne savent pas sur ma vie et sur ma vie personnelle, parce que tu sais quoi?

« Tout le monde a des problèmes – tout le monde. Et plus votre vie est grande, plus vos problèmes sont importants », a-t-elle raisonné.

Début mai, Erika l’a répertoriée Manoir de 13 millions de dollars à Los Angeles qu’elle a partagé avec son mari Tom.

Après les épreuves qu’elle a rencontrées l’année dernière, une source a affirmé qu’elle «ne se retiendrait pas» pendant le tournage du nouveau saison.