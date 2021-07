Les fans de REAL Housewives of Beverly Hills ont critiqué Erika Jayne pour n’avoir montré « aucune sympathie » aux victimes.

Les fans se sont précipités sur Twitter pour critiquer la star alors qu’elle criait qu’elle « n’avait rien à voir » avec le procès de l’ex-mari Tom Girardi.

Au cours de l’épisode de mercredi de RHOBH, Erika a parlé à des co-stars Kyle Richards et Lisa Rinna au fur et à mesure que des rapports ont été publiés selon lesquels elle et Tom étaient poursuivis pour détournement de fonds.

Après avoir admis qu’elle faisait « f ** king horrible », Erika a déclaré: «Cela craint tellement.

« Les choses qui sont dites sont tout simplement fausses. Les gens les croient et ils sont partout et c’est terrible et je suis ici tout seul.

«Et ce qui est dit, c’est juste fou. Que mon divorce est une imposture. Mais personne ne se soucie des faits.

Elle a déclaré que les gens qualifiaient son divorce de « simulacre pour que je puisse aider à cacher des biens », tandis qu’elle a ajouté dans un confessionnal: « Le divorce est très douloureux. Et puis l’avoir appelé une imposture est encore plus douloureux.

« Il a fallu beaucoup de courage pour le quitter et il a fallu deux secondes à un connard pour dire que c’était une imposture et pour que tout le monde le croie. »

le Bravo La star a ensuite insisté sur le fait qu’elle était « dans le noir », ajoutant: « Ils poursuivent l’entreprise et j’y suis attaché.

« Je ne sais pas ce qui se passe à partir d’ici. De très mauvaises choses pourraient arriver.

Dans un confessionnal, le RHOBH star a déclaré: « Je ne sais pas pourquoi je serais nommé dans le procès, je n’ai rien à voir avec ça. »

Elle a dit à ses co-stars: « J’ai plus d’avocats que je ne peux me permettre. »

Lorsqu’on lui a demandé si Tom payait pour ses avocats, elle a répondu : « Il ne m’a pas donné un centime depuis que j’ai franchi cette porte, donc tout est sur moi. »

Erika a ajouté dans un confessionnal: « Être ici seul et avoir des millions de dollars de poursuites judiciaires contre vous, c’est lourd. »

Elle a ensuite fondu en larmes en parlant à Kyle et Lisa en disant: « Je n’ai pas fait ça! »

RHOBH les fans se sont rapidement tournés vers Twitter pour critiquer Erika pour n’avoir « aucune sympathie » pour elle et les victimes de Tom.

Une personne a écrit : « Erika n’a exprimé aucune empathie pour les victimes, qu’elle l’ait fait ou non. tout tourne autour d’elle.

Un autre a ajouté: « Même si Erika n’avait vraiment aucune idée des fonds volés aux clients de Tom, alors elle devrait envisager d’aider ces victimes autant que possible. »

Un troisième intervint : « Je ne suis pas désolé pour Erika. Elle n’a montré AUCUNE sympathie pour les personnes qui avaient besoin de cet argent pour leurs dépenses médicales. Baise-la ! »

Le contrecoup s’est poursuivi alors qu’un autre téléspectateur a écrit: « Bien sûr, Erika. Mais pourquoi n’as-tu rien à dire sur le mal que Tom a fait à toutes ces victimes ? Pourquoi n’êtes-vous pas triste à ce sujet ? »

Un fan supplémentaire a écrit : « Si Erika se demande pourquoi tant de gens se sont retournés contre elle, elle aurait peut-être dû montrer une once de remords pour les vraies victimes. Elle est tellement concentrée sur sa réputation, sa carrière. Elle est vraiment arrogante, totalement narcissique.

Un autre a commenté : « Erika est plus inquiète de son imagination et de ce que les gens disent d’elle que des victimes. »

À côté d’un gif de Kermit la grenouille buvant du thé, une star suivante de RHOBH a écrit: « Erika ne semble pas très préoccupée par l’argent des victimes qu’elle porte du tout. »





le RHOBH La star a annoncé sa séparation de Tom début novembre après 21 ans de mariage.

L’année dernière, Erika et Tom ont été frappés avec un procès pour détournement de fonds qui a affirmé qu’il avait « détourné le produit des colonies », y compris celles pour ceux qui avaient perdu des êtres chers dans un accident d’avion.

La plainte l’accusait d’avoir détourné le produit du règlement afin de « continuer à financer ses somptueux fonds et ceux d’Erika. Modes de vie de Beverly Hills. «