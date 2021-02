Les fans de REAL Housewives of Atlanta ont été secoués par « l’épisode le plus torride de tous les temps » alors que l’enterrement de vie de jeune fille de Cynthia Bailey mettait en vedette des strip-teaseuses et un trio dans « sex donjon ».

Les fans et femmes au foyer les mêmes essaient toujours de déchiffrer qui a effectivement rencontré la strip-teaseuse, bien que presque tous aient nié l’avoir fait.

Dans l’épisode de la bombe d’hier soir, le Vraies femmes au foyer d’Atlanta a montré le côté sauvage comme Kandi Burruss, 44 ans, a fait de BOLO The Entertainer l’acte principal de l’enterrement de vie de jeune fille de Cynthia.

Toutes les femmes au foyer – Kenya Moore, Kandi, Marlo Hampton, Porsha Williams, LaToya Ali, Tanya Sam, Shamea Morton et Drew Sidora – se transforment en lingerie qui laisse peu de place à l’imagination.

Cynthia, 54 ans, a ensuite rejoint la fête alors que Kandi lui demandait de se changer en tenue blanche, qui comprenait un minuscule vibrateur à l’intérieur de ses sous-vêtements.

La jeune mariée a été stupéfaite par les actions de ses camarades de casting alors qu’elle les regardait simplement et acceptait leurs singeries.

Dans une autre scène, Kandi aide Cynthia à monter dans une balançoire sexuelle avant de se frotter contre elle de manière ludique pour simuler une rencontre sexuelle.

Elle l’a encore choquée en utilisant un vibrateur sur elle, laissant les autres femmes au foyer les acclamer.

Kenya, 50 ans, s’est également salie en roulant et en écartant les jambes tout en se couchant sur une table basse et sur le sol.

Les femmes au foyer ont ensuite eu droit à une danse de strip-teaseuse notée R par BOLO, qui a montré son renflement et leur a même donné un aperçu de son paquet.

Enfin, une fois les caméras éteintes et les femmes au foyer avaient expulsé la production de la maison, les choses sont devenues encore plus torrides alors que LaToya, 34 ans, et Porsha, 39 ans, s’embrassaient alors que BOLO se serait heurté à eux.

Tanya, 42 ans, s’est également jointe à l’amusement en embrassant les deux autres dames.

Drew, 35 ans, s’est également amusé avec BOLO en révélant qu’il l’avait renversée sur une table et s’était écrasée contre elle.

Suite à la folie, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour parler de l’épisode avec certains de l’appeler celui qui restera dans l’histoire de Real Houswife.

Un fan a écrit sur Twitter: « RHOA était sauvage la nuit dernière. »

Un deuxième fan a qualifié l’épisode de «chaotique», tandis qu’un troisième a déclaré que l’épisode restera dans l’histoire.

Un quatrième fan a partagé: « C’est le plus de pêches que cette série ait jamais vu. »

Bravo patron Andy Cohen lui-même a commenté l’épisode et a déclaré: « RHOA ce soir est … WILD !! »

Alors qu’un cinquième fan a partagé: « RHOA de ce soir est définitivement le meilleur de la saison, peut-être l’un des meilleurs de tous les temps, à mon avis. C’est l’un des livres alors assurez-vous de le regarder. »

En octobre, une source a révélé que plusieurs femmes avaient commencé à «se connecter» dans le salon de leur maison louée à Charleston.

«Il y avait plusieurs personnes qui avaient une fille contre une fille. Ils étaient tellement ivres », a déclaré un témoin de la fête.

L’initié a ajouté que les prétendues rencontres torrides allaient « au-delà de la simple » et incluaient le sexe oral.

Après la soirée scandaleuse, la source a affirmé que certaines des filles se sont endormies vers 5 heures du matin alors que la production se terminait.

Pourtant, deux femmes auraient pris un strip-teaseur qui a été loué pour la nuit dans une chambre privée.

L’informateur – qui a affirmé être présent à la fête – a déclaré avoir entendu le branchement qui aurait duré plus d’une heure.

« [I was] entendre tous ces bruits, parler de sexe et «F moi plus fort». Elle a dit que quand elle pensait qu’ils avaient terminé, ils ont recommencé », a ajouté l’initié.

Bien que les personnes impliquées n’aient pas été nommées, la future mariée n’en faisait pas partie, selon la publication.

Suite aux réclamations, Tanya a quitté RHOA et a même refusé de filmer des interviews confessionnelles.

Après que les rumeurs ont fait surface, BOLO The Entertainer, de son vrai nom Michael Bolwaire a également utilisé les médias sociaux pour nier que rien ne soit arrivé.

« Pour qui cela peut concerner. Je ne suis pas seulement un strip-teaseur. Je suis le strip-teaseur », a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram. «J’ai bâti toute une marque sur le professionnalisme. Cela ne s’arrête pas ici.

« J’ai des fans, des followers et des supporters qui peuvent en témoigner », a-t-il poursuivi. «Les rumeurs et les allégations en cours en ce moment sont des taureaux purs et durs ** t.

«Bien que je sois flatté d’être inclus dans la même conversation que ces belles femmes, rien ne s’est passé. Encore une fois, rien ne s’est passé.

Pourtant, Le Kenya soutient le fait que quelque chose s’est passé entre Bolo et Porsha.

Un initié a déclaré au Sun: « Le Kenya a dit Wendy Williams que Porsha et Tanya ne sont plus amis, mais elle ne le saurait pas!

«Ils sont toujours amis, c’est juste que Tanya n’a pas filmé depuis que tout s’est passé parce qu’elle était totalement horrifiée par le scénario de l’enterrement de vie de garçon dont le Kenya ne cesse de parler.

«Ce serait mieux pour le Kenya que de se concentrer sur son propre scénario, qui parle beaucoup de sa séparation d’avec Marc Daly.

La source a également taquiné ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans les prochains épisodes du Bravo », notant:« Le Kenya essaie vraiment de faire tomber Porsha cette saison.

« Elle travaille dur pour essayer de lui donner une mauvaise image. »

Mais une source proche du Kenya a déclaré au Sun qu’elle prétend avoir « inventé » le scandale des strip-teaseuses « sans fondement », et a insisté sur le fait que « le Kenya n’a aucun problème avec Porsha ».

La source a également déclaré que le Kenya avait « toujours été ouvert avec sa relation avec son mari, donc aucune déviation ne serait nécessaire ».