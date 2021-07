Les fans de RHOA pensent que Phaedra Parks a l’air complètement méconnaissable sur de nouvelles photos et disent qu’elle a un « tout nouveau visage »

Les fans de RHOA pensent que Phaedra Parks avait l’air complètement méconnaissable sur les nouvelles photos et ils disent qu’elle a un « tout nouveau visage ».

La star de télé-réalité a partagé des photos sur Instagram d’elle portant un body moulant orange vif mettant en valeur ses longs cheveux blond cendré.

Elle a légendé le post : « crush » tout en criant à son équipe de style.

Les fans ont salué le look « magnifique » dans les commentaires, mais certains ont été surpris par son nouveau look.

Un commentateur a écrit : « Je n’étais pas drôle mais quelque chose a changé, je t’aime Padres, mais avez-vous blanchi votre peau pour un lifting que vous ne ressemblez pas à Padrea de vraies femmes au foyer »

D’autres fans ont fait écho à cette déclaration en disant: « Les chirurgiens changent toute l’identité de vous tous «

« Ramenez Phèdre «

Un utilisateur a simplement répondu : « Non «

Tandis que d’autres remettaient en question son identité en lui demandant : « Phae, c’est toi » et « Qui est-ce ? »

Se mettre en forme

Plus tôt cette année, le Bravo la star a révélé qu’elle s’était séparée de l’acteur Medina Islam et a subi un traitement de perte de poids alors qu’elle se préparait à revenir sur la scène des rencontres.

Phèdre a déclaré qu’elle était « célibataire et prête à se mêler » après un passage sur Bootcamp mariage l’été dernier n’a pas réussi à sauver sa relation à distance avec Médine.

L’homme de 47 ans a subi un traitement de pointe de perte de poids et de tonification musculaire à Beverly Hills, Los Angeles et a donné au Sun un accès exclusif au traitement.

Elle a révélé qu’elle avait été si occupée à équilibrer l’enseignement à domicile de ses deux fils et à travailler pendant la pandémie, qu’elle avait pris du poids – et cherchait une solution rapide pour renforcer sa confiance en elle.

Dans une interview avec The Sun, Phaedra a déclaré: «Après le Marriage Bootcamp, Medina et moi avons tenté une relation bi-côtière, mais avec la longue distance et la pandémie, j’ai décidé que nous étions meilleurs en tant qu’amis.

« Marriage Boot Camp a été une expérience merveilleuse, mais je suis prêt à revenir sur la scène des rencontres.

« Mais c’est vraiment effrayant à cause de COVID et de ne vraiment pas vouloir apporter quoi que ce soit à mes enfants ou à moi-même, vous savez ?

« Donc, pour moi, la plupart de mes rencontres avec de nouvelles personnes ont été en ligne et c’est l’alternative la plus sûre que je puisse trouver actuellement.

« Mais une fois que nous aurons préparé cette vaccination, je pense que, vous savez, après COVID et la quarantaine, vous allez être soit un gros morceau, soit un gros morceau, ou ivre, et je veux être gros morceau. »

Phaedra a expliqué comment essayer d’équilibrer plusieurs emplois, notamment travailler comme entrepreneur de pompes funèbres et un avocat en plus d’être une star de la télé-réalité, avec l’enseignement à domicile de ses fils Ayden, 10 ans, et Dylan, sept ans, avait fait des ravages sur son corps.

Elle a également révélé que le virus la rendait trop effrayée pour aller au gymnase.

Phaedra a déclaré: «En tant que maman de deux jeunes garçons très actifs et je suis une mère célibataire, donc je cuisine, je fais le ménage, j’enseigne à l’école et j’exerce mes nombreux emplois.

«Je n’avais vraiment pas eu le temps de suivre mon gymnase et avec COVID, j’ai vraiment peur d’aller dans les gymnases en ce moment.

« J’ai donc remarqué que je devenais de la graisse dans ma zone de dérive moyenne, et je voulais juste vraiment pouvoir la resserrer, perdre quelques centimètres, mais obtenir un certain tonus musculaire en même temps. »

Phaedra est allée voir les célèbres chirurgiens plasticiens Dr Payman Danielpour et Dr John Layke, où elle a subi une séance sur leur machine EMSculpt Neo – un traitement non chirurgical qui utilise l’énergie électromagnétique et la radiofréquence pour brûler les graisses et développer les muscles.





Phaedra a été licenciée de la série en 2017 après avoir avoué avoir répandu une méchante rumeur impliquant une co-star Kandi Burruss et son mari Todd Tucker.

La personnalité de la télévision a déjà parlé de sa sortie de Housewives, et a admis qu’elle serait prête pour un retour, en disant à PEOPLE : « Eh bien, gardez l’espoir vivant. »

Elle a ajouté : « Ce qui est censé arriver arrivera. Ils disent que vous êtes prêt à passer à autre chose, n’est-ce pas ? Je sais que j’ai de la chance.

Getty

Phaedra a déclaré qu’elle se préparait à revenir sur la scène des rencontres après Covid[/caption]

Groupe de presse Journaux

Elle a subi un traitement non chirurgical pour brûler les graisses et développer ses muscles[/caption]

Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

Phaedra a admis qu’elle reviendrait dans la série à l’avenir[/caption]