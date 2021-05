Les fans de REAL Housewives of Atlanta étaient furieux alors que Porsha Williams « flirtait » avec l’ex-mari de BFF Falynn Guobadia, Simon, et posa sa main sur sa poitrine sur de nouvelles photos.

Le mois dernier, Falynn et Simon ont publié des déclarations conjointes dans lesquelles ils ont révélé qu’ils se séparaient après deux ans de mariage.

15 Porsha Williams a partagé ces photos d’elle-même avec l’ex de Falynn, Simon, et son bébé papa Dennis Crédit: Instagram

15 Les fans ont remarqué la bague sur sa main et le placement de sa main Crédit: Instagram

15 Ils l’ont appelée dessus Crédit: Instagram

Porsha, 39 ans, a montré ses célébrations de la fête des mères chez elle alors qu’elle les passait entourées de sa mère, sa sœur, sa grand-mère, sa fille Pilar, son bébé papa Dennis, et, étonnamment, Simon.

Au cours de cette saison de RHOA, Falynn et Porsha ont révélé qu’ils s’étaient rencontrés par l’intermédiaire de leurs partenaires, Simon et Dennis étant des partenaires commerciaux.

Cependant, les fans ont jugé les photos de Porsha, Simon et Dennis « inappropriées » parce que la femme au foyer faisait face à Simon tout le temps, tandis que sa main reposait sur sa poitrine.

Dennis se tenait maladroitement sur le côté et gardait ses mains pour lui tout en les repliant devant son corps.

Remarquant leur langage corporel, les fans se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour spéculer s’il se passait quelque chose entre Simon et Porsha.

15 Crédit: Instagram

15 Crédit: Instagram

15 Crédit: Instagram

15 Crédit: Instagram

Un fan a rapidement écrit: « Fille, je sais que ce n’est pas Simon » avec une seconde sonnerie et disant: « Maintenant, je sais juste que tu n’es pas avec Simon. »

Un troisième a écrit: «Je ne veux pas lire dans ce mal, mais le langage corporel avec Simon dit« mon homme »et le langage corporel avec Dennis dit« mon ami ».

« TF se passe ici, Porsha? Tu ferais mieux de ne pas après avoir été dans cette piscine de filles. »

Et une quatrième a commenté: « Pourquoi a-t-elle l’air d’être plus proche du mari de Falynn qu’avec Dennis? »

15 Falynn a annoncé le mois dernier qu’elle et Simon se séparaient après deux ans de mariage Crédit: Instagram

Les photos de Porsha viennent après Falynn et Simon ont annoncé qu’ils allaient se séparer les suivant se vantant de leur relation sur la saison en cours de RHOA.

Falynn a publié dans ses histoires Instagram: «Après deux ans de mariage et cinq ans d’amitié, Simon et moi avons pris la difficile décision de nous séparer.

«Nous sommes profondément reconnaissants de l’impact que nous avons eu dans la vie de chacun ainsi que des liens tissés avec les enfants de chacun.

«Cette décision mutuelle n’a pas été prise à la légère, et malgré notre volonté actuelle d’être transparente, nous demandons seulement à nos amis et supporters de respecter notre vie privée pendant que notre famille traverse cette période très difficile.

« Je voudrais remercier tous mes supporters, qui ont montré beaucoup d’amour pour notre famille. Vous ne passez pas tous inaperçus. »

15 Falynn et Simon ont montré qu’ils avaient un mariage solide dans la série Crédit: YouTube

Simon a également posté la rupture sur Instagram: «Après un an et demi ensemble, Falynn et moi avons pris la décision mutuelle de mettre fin à notre mariage.

« Malgré notre volonté d’être transparents, nous demandons respectueusement la confidentialité en ce moment. Merci. »

On ne sait pas pourquoi Falynn et Simon ne sont plus ensemble.

En ce qui concerne la relation entre Porsha et Dennis, les fans se demandent toujours s’ils ont donné une troisième chance à leur relation ou non.

15 Falynn est venu sur RHOA en tant qu’ami de Porsha Crédit: Instagram

15 Porsha a supplié Dennis de passer à autre chose Crédit: Bravo

15 Dennis semblait penser que lui et Porsha sortaient toujours ensemble Crédit: Bravo

Cette dernière saison, Porsha et Dennis se sont assis ensemble pour le dîner où elle l’a supplié de passer à autre chose.

Au bord des larmes, elle lui a dit: «Si nous n’avions pas de bébé, vous et moi ne parlerions probablement plus. Parce que tu serais f *** ing pour moi et je serais sur toi.

«Passez à autre chose alors et je continuerai.»

La mère de l’un d’eux s’est ensuite tamponnée les yeux alors que Dennis regardait, semblant étourdie dans le silence.

Et bien qu’elle ait affirmé à plusieurs reprises pendant l’émission et les retrouvailles qu’elle était une femme célibataire, elle a été vue portant une bague à CE doigt dans ses dernières photos.

15 Dennis et Porsha partagent une fille Crédits: Getty – Contributeur

15 Dennis et Porsha se sont fiancés deux fois avant de rompre définitivement Crédit: Instagram

En décembre, les deux même se détendre pendant qu’ils posaient pour des photos de Noël.

Le couple s’était séparé fin 2019 avant de se remettre ensemble et se séparant à nouveau en juin après qu’il ait été révélé que le joueur de 43 ans avait trompé sa fiancée alors qu’elle était enceinte de leur fille, Pilar Jhena.