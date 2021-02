Les fans de REAL Housewives of Atlanta ont critiqué la star Kenya Moore après avoir commandé de la nourriture pour elle-même et non pour ses invités tout en organisant un voyage entre filles lors du nouvel épisode de dimanche.

L’ensemble du casting est allé sur un voyage en Caroline du Sud pour une courte escapade animée par la star de télé-réalité de 50 ans, mais les téléspectateurs lui ont reproché d’avoir été une hôte «impolie comme l’enfer» pour ses invités.

La première nuit a commencé par une soirée mystère de meurtre dont aucun des invités n’était très enthousiasmé, avec quelques beuveries et danses qui ont suscité un peu plus leur intérêt.

Le deuxième jour était quand KenyaLes capacités d’hébergement de ce dernier ont été remises en question.

Elle a embauché quelqu’un pour venir préparer un grand barbecue pour le dîner, mais après que tout le monde ait pris des œufs et du bacon pour le petit-déjeuner, il restait encore du déjeuner à régler.

Kenya était en train de se détendre au bord de la piscine avec certaines de ses co-stars quand elle se lève et part, sans leur dire où elle va.

Elle est ensuite apparue dans la cuisine avec quelques sacs de nourriture qu’elle avait livrés – de la nourriture juste pour elle-même.

Il y a aussi d’autres femmes qui traînent dans la cuisine, et elles venaient de discuter de ce qu’elles devraient manger pour le déjeuner quand elles voient le Kenya entrer avec sa propre nourriture.

Elle leur a dit qu’elle en avait seulement assez pour elle-même et que le réfrigérateur était rempli et qu’ils pouvaient y prendre quelque chose.

Les co-stars du Kenya se sont fâchées contre elle pour avoir commandé de la nourriture – des frites, des beignets de crabe et des tranches de banane – sans même demander à aucun d’eux s’il voulait quelque chose.

Quand le RHOA La star est retournée à la piscine avec les sacs de nourriture, elle a également rencontré plus de colère de la part de tout le monde.

Les téléspectateurs à la maison ont pris le parti des invités et ont critiqué le Kenya pour être un hôte terrible, car elle leur a dit de manger les viandes du sandwich dans le réfrigérateur pendant qu’elle commandait elle-même.

«Le Kenya est vraiment louche qui commande de la nourriture sans demander à tout le monde», a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a déclaré: «Le Kenya est impoli comme l’enfer. Comment commander de la nourriture pour vous-même et ne le dire à personne? Il faudrait se battre.

Un troisième a commenté: « Non, elle n’a pas commandé de nourriture uniquement pour elle … aurait dû sauter le Kenya pour ce gâteau de crabe »

Un quatrième fan en colère a tweeté: «Je suis convaincu que le Kenya souffre d’un désordre social. Comment allez-vous l’hôte et vous ne commandez que le déjeuner pour vous-même. Quelque chose ne va pas avec elle. Doit y avoir. Cela n’a aucun sens.

D’autres ont dit que c’était complètement «faux» pour le Kenya de commander de la nourriture lors d’un voyage avec d’autres et de ne pas demander si quelqu’un voulait quelque chose.

« Qui TF fait ça!? », A demandé un fan.

Un autre a déclaré que s’ils se trouvaient dans cette situation, ils «auraient jeté ce gâteau de crabe dans la foutue piscine».

Pendant Watch What Happens Live après la diffusion de l’épisode, l’animateur Andy Cohen a évoqué la situation du déjeuner et a demandé à son invitée, la chanteuse Jazmine Sullivan, ce qu’elle en pensait.

L’homme de 33 ans a rapidement qualifié les actions du Kenya de «farfelues».

Après avoir vu toute la haine qu’elle ressentait, le Kenya s’est tourné vers Twitter pour se défendre.

Elle a dit à ses partisans: «Nous avons littéralement rempli le frigo avec tout ce qu’ils avaient demandé à manger. #RHOA et moi leur avons préparé un repas, mais c’est coupé.

Real Housewives of Atlanta Qui est dans le casting pour la saison 13

Ce n’était que la cerise sur le gâteau pour Les co-stars du Kenya déjà en colère contre elle pendant le voyage pour avoir amené sa fille Brooklyn lors de l’escapade entre filles.

Ils l’ont également critiquée pour avoir pris un avion privé pour la Caroline du Sud, tandis que tout le monde devait prendre un bus, ce qui a fini par prendre huit heures au lieu de quatre.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta sont diffusées le dimanche à 20 heures sur Bravo.