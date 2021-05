Les fans de retour dans les stades mais pas dans les mêmes nombres à travers l’Europe

Avec l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus pour permettre aux fans de revenir dans les stades, il y aura enfin une certaine atmosphère dans les 11 villes hôtes du Championnat d’Europe.

Plus dans certains que dans d’autres.

Budapest prévoit d’accueillir tous les supporters, tandis que Saint-Pétersbourg et Bakou espèrent utiliser 50% de la capacité de leur stade. Mais d’autres grandes villes comme Amsterdam, Bucarest, Munich et Londres se montrent plus prudentes avec des assistances qui pourraient fluctuer en fonction de l’évolution du virus.

Si les choses progressent favorablement en Angleterre, le stade de Wembley de 90 000 places à Londres pourrait être à plus de 25% de sa capacité pour les demi-finales et la finale le 11 juillet.

AMSTERDAM

Nommé d’après le regretté grand Johan Cruyff, le stade prévoit d’utiliser 25% de sa capacité de 54 900 places. Les Pays-Bas disputeront trois matchs du Groupe C à la Johan Cruyff Arena, contre l’Ukraine, l’Autriche et la Macédoine du Nord. Amsterdam accueillera également un huitième de finale entre les finalistes des groupes A et B.

BAKOU

L’Azerbaïdjan ne s’est pas qualifié pour l’Euro 2020, mais le stade olympique de Bakou s’attend à être à la moitié de sa capacité avec 35000 supporters pour ses matches. Aucun public étranger n’est autorisé à part les citoyens des équipes participantes, bien que les supporters du Pays de Galles et de la Suisse aient un long voyage pour le match du Groupe A le 12 juin. Le Pays de Galles affrontera la Turquie quatre jours plus tard, puis les Turcs affronteront les Suisses le 20 juin. Bakou a également un match de quart de finale le 3 juillet.

BUCAREST

L’Arena Nationala espère occuper 25% de ses 55 600 sièges, avec une augmentation potentielle pour les matches du groupe C impliquant l’Autriche, la Macédoine du Nord et l’Ukraine. La Roumanie n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi. Le match final dans la capitale roumaine mettra en vedette le vainqueur du groupe F – peut-être l’Allemagne, la France ou le Portugal – en huitièmes de finale le 28 juin.

BUDAPEST

Nommé d’après Ferenc Puskás, l’attaquant prolifique du Real Madrid qui a marqué 84 buts en 85 matchs pour la Hongrie, le Puskás Aréna compte 67 215 supporters. La Hongrie veut que ce soit complet pour le match d’ouverture de l’équipe nationale contre le champion en titre du Portugal le 15 juin et contre la championne de la Coupe du monde, la France quatre jours plus tard. Un affrontement de marque entre Kylian Mbappe et Cristiano Ronaldo est prévu le 23 juin lorsque la France affrontera le Portugal dans la capitale hongroise. Le vainqueur du Groupe C disputera ses huitièmes de finale à Budapest le 27 juin.

COPENHAGUE

Le Parken Stadium a un toit rétractable et espère utiliser un tiers de la capacité de 38 065 places pour les trois matchs du groupe B du Danemark – contre la Finlande le 12 juin, le demi-finaliste de la Coupe du monde Belgique cinq jours plus tard et la Russie le 21 juin. prévu pour le 28 juin. Il mettra en vedette les finalistes du groupe D et du groupe E.

GLASGOW

Hampden Park est le stade le plus célèbre d’Écosse et les autorités s’attendent à environ 25% des 51 866 places lorsque les hôtes affronteront la République tchèque le 14 juin. La Croatie affrontera les Tchèques à Glasgow avant que les Écossais affrontent les Croates. Le match des huitièmes de finale du 29 juin mettra en vedette le vainqueur du groupe E.

LONDRES

L’Angleterre a remporté son seul trophée majeur au stade de Wembley en battant l’Allemagne de l’Ouest lors de la finale de la Coupe du monde 1966. L’Angleterre ouvrira son jeu dans le groupe D contre la Croatie le 13 juin, puis affrontera l’Écosse avant de conclure contre la République tchèque le 22 juin. L’Angleterre pourra rester à Londres pour les huitièmes de finale le 29 juin si elle remporte le groupe. Les demi-finales auront lieu à Wembley les 6 et 7 juillet et la finale aura lieu le 11 juillet. Les autorités limitent les matchs de groupe et les huitièmes de finale à 25% de la capacité de 90 000 mais espèrent augmenter cela pour la dernière semaine.

MUNICH

Les autorités allemandes prudentes prévoient d’autoriser 20% de capacité à la 70 000 Allianz Arena, qui abrite le Bayern Munich, 31 fois champion d’Allemagne. Les 14 500 supporters pourraient donner un peu d’avance à l’Allemagne dans un groupe F difficile avec des matchs à domicile contre la France le 15 juin, le Portugal le 19 juin et la Hongrie le 23 juin. Munich a également un match de quart de finale prévu le 2 juillet.

ROME

Le Stadio Olimpico abrite les équipes de Serie A Lazio et Roma, qui partagent le stade d’une capacité de 70 634 places. À l’Euro 2020, une Italie bien améliorée jouera dans le groupe A avec un avantage à domicile dans les trois matchs. L’ouverture du tournoi verra l’Italie affronter la Turquie le 11 juin. Les Azzurri affronteront ensuite la Suisse le 16 juin et le Pays de Galles le 20 juin. Un match de quart de finale est prévu à Rome le 3 juillet.

ST. PETERSBOURG

Saint-Pétersbourg a effectivement accueilli des matchs pendant la Coupe du monde 2018, et les autorités veulent environ 34 000 fans à l’intérieur du stade Krestovsky d’une capacité de 68 134 places pour l’Euro 2020. La Russie a des matchs du Groupe B à domicile contre la Belgique le 12 juin et la Finlande le 16 juin. Aussi, la Finlande affrontera la Belgique le 21 juin. Deux équipes retourneront à Saint-Pétersbourg pour un match de quart de finale le 2 juillet.

SÉVILLE

Séville a remplacé Bilbao au milieu de la pandémie de coronavirus et a l’intention d’utiliser 30% des 60000 sièges de l’Estadio de La Cartuja. L’Espagne, triple championne, disputera ses matchs du Groupe E au stade contre la Suède le 14 juin, la Pologne le 19 juin et la Slovaquie quatre jours plus tard. Le vainqueur du Groupe B jouera à Séville en huitièmes de finale le 27 juin.

