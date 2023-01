Les fans de restauration rapide peuvent faire face à des dommages au foie

Pour les personnes qui ont des options limitées et qui ont besoin de manger de la restauration rapide, « il existe des choix sains dans la plupart des restaurants ; il suffit d’être intelligent pour lire les étiquettes, surveiller les calories et commander les options les plus saines », explique Nancy Reau, MD, du Rush University Medical Center de Chicago, qui n’a pas participé à l’étude.

Lisa Ganjhu, DO, avec NYU Langone Health à New York, est d’accord.

« Je crois fermement que la restauration rapide peut causer une stéatose hépatique. Cela va de pair, et je conseille et coache mes patients sur une alimentation saine et de l’exercice, et j’ai assez bien réussi », dit-elle.

« Si mon patient mange beaucoup chez McDonald’s, je parcours le menu avec lui et je l’aide à trouver quelque chose de sain. Lorsque les patients voient les avantages de la suppression des graisses et de la réduction des glucides, ils sont plus enclins à continuer.”