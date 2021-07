Les fans de Resident Evil: Infinite Darkness ont tous la même plainte que les zombies prennent d’assaut la Maison Blanche dans la nouvelle horreur Netflix

Les fans de RESIDENT Evil: Infinite Darkness ont tous la même plainte lorsque les zombies prennent d’assaut la Maison Blanche dans la nouvelle horreur Netflix.

La série animée est basée sur la franchise Resident Evil, les événements se déroulant en 2006 entre Resident Evil 4 et Resident Evil 5.

Un incident de piratage est découvert à la Maison Blanche et Leon Kennedy est chargé d’enquêter, cependant, il découvre que des zombies ont attaqué la maison du président.

Plus tard, Leon rencontre Claire Redfield, qui enquête sur un dessin étrange réalisé par un enfant réfugié, et ensemble, ils réalisent qu’une nouvelle terreur approche lentement.

Les fans de Netflix étaient ravis de se gaver de la nouvelle série, mais se sont rapidement tournés vers Twitter pour partager leur déception quant au fait qu’elle ne se compose que de quatre épisodes.

Chaque épisode dure un peu moins de 30 minutes, et beaucoup ne sont pas impressionnés.

L’un d’eux a tweeté : « J’attendais cette série et j’ai eu beaucoup de mal à la regarder. Mais vraiment ? 4 épisodes, d’une durée de 25 à 28 minutes ? Un nouveau film aurait pu être mieux.

« Je vais lui donner une montre, puisque je suis fan de RE, mais je m’attends à plus de choses à l’avenir. #ResidentEvilInfiniteDarkness. »

Un autre a écrit: « #ResidentEvilInfiniteDarkness. Quatre épisodes, environ 30 minutes chacun, je vais le faire avant le travail. »

Un troisième a ajouté: « geeez 4 épisodes et 26 minutes d’exécution ????? »

Malgré cela, la plupart des fans ont apprécié les quatre épisodes avec une seule écriture : « #ResidentEvilInfiniteDarkness est super. La deuxième saison doit être plus longue et utiliser davantage Claire comme personnage principal et pas seulement comme camée. Bon spectacle quand même. »

Un autre a ajouté: « #ResidentEvilInfiniteDarkness était vraiment bien un peu court avec seulement 4 épisodes mais c’était tellement bien. »

Resident Evil : Infinite Darkness est disponible sur Netflix à partir d’aujourd’hui.