Les fans de Ranbir Kapoor tombent après avoir vu l’acteur de Brahmastra, les internautes disent “moj kardi beta”

La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, est l’un des acteurs les plus charmants du pays, il bénéficie d’un énorme nombre de fans. Ses fans deviennent fous après l’avoir vu, la récente vidéo virale en est la preuve.

Vendredi, Ranbir a été aperçu en train de rencontrer et de saluer ses fans à Mumbai. Une foule immense s’est rassemblée pour le voir, cependant, quelques personnes sont tombées. Dans la vidéo virale, Ranbir Kapoor peut être vu en train d’aider les gens.

Netiznes a également réagi au clip, l’un d’eux a écrit “Falling for Ranbir”. Le second a dit : « Duniya pagal ho jate hai », la troisième personne a commenté : « Public bhi pagal he ha bss ». La quatrième personne a dit : « abhineta ka farz hai apne chahne Wala ka dhyan aur khyal karna.. agar kuch hua hota to kaun jimedaari Leta ». Le cinquième a dit: “Oui, Ranbir n’est pas Salman ou Sharukh parce que Ranbir est un acteur vedette.”

La sixième personne a commenté: “Ranbir est le gars Geniuinely Kind.” La septième personne a écrit : « Paise mile sab ko gire hue ek sath tut pade ». Le septième a dit : « Moj kardi beta ».

Récemment, alors qu’il parlait à NDTV, Ranbir Kapoor a parlé de sa femme Alia et a déclaré que les critiques auxquelles elle est confrontée sont “juste de la jalousie”. Alia a travaillé pour le film hollywoodien Heart Of Stone en Europe, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar pendant sa grossesse. En parlant à NDTV, Ranbir a déclaré: “Je pense que la façon dont elle s’est comportée tout au long de la commercialisation de ce film étant enceinte, étant dans l’état où elle est – je pense que vous ne devriez être inspiré que par cela. Tout type de critique est juste de la jalousie, des méfaits et de la stupidité et nous ne devrions pas prendre cela au sérieux.

Il a également mentionné qu’Alia est “l’un des acteurs les plus importants” de l’industrie cinématographique indienne et que les gens devraient respecter son travail. « Une chose est claire et je ne dis pas cela parce que c’est ma femme. Alia dans l’histoire du cinéma indien est probablement l’un des acteurs les plus importants qu’il y ait jamais eu. Le travail qu’elle a fait à l’écran ou le genre de façon dont elle se comporte, le système de valeurs qu’elle a et ce qu’elle défend, je n’ai pas vu cette force chez les hommes ou les femmes et je pense que nous devrions simplement respecter cela », a déclaré Ranbir.