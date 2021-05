Les fans de Ramona Singer de RHONY se moquent de ses mouvements de danse «  ressemblant à des tortues  » dans une nouvelle vidéo avec les costars de Real Housewives All-Stars

Les fans de la star de REAL Housewives of New York City, Ramona Singer, se sont moqués de ses mouvements de danse « ressemblant à des tortues ».

La femme de 64 ans a montré ses mouvements dans une nouvelle vidéo avec ses co-stars de Real Housewives All-Stars.

Ramona a montré ses meilleurs mouvements dans une nouvelle vidéo

La star de télé-réalité a dansé avec ses co-stars de Real Housewives All-Stars

Certains fans ont plaisanté en disant que Ramona « ressemble à un petit œuf dansant »

Dans le clip, un certain nombre de Vraies femmes au foyer les étoiles se sont alignées les unes derrière les autres et ont dansé sur la plage en sortant de la formation.

Beaucoup Bravo les fans ont remarqué Ramona dansant le plus, alors qu’elle sortait de la ligne et balançait son corps tout en jetant ses bras d’un côté à l’autre.

Après le partage du clip sur Instagram, un certain nombre de fans se sont rendus dans la section des commentaires pour se moquer du RHONY la danse de la star.

Une personne a écrit: « Elle donne vraiment de l’énergie aux tortues et je STAN. »

Un autre a ajouté: « Ramona ressemble à un petit œuf dansant. »

Les fans de Bravo se sont rendus dans la section des commentaires pour commenter les mouvements de Ramona

Beaucoup ont applaudi la star pour s'amuser

Un troisième a sonné: « Est-ce qu’elle essaie de faire Thriller? »

Alors qu’un fan de Bravo a déclaré que Ramona n’avait « aucun signe de rythme nulle part », un autre a ajouté: « Ramona et cette énergie de boomer sont fortes ici. »

Une personne suivante a commenté: « Ses mains de jazz me tuent de la meilleure façon. »

Un utilisateur d’Instagram a souligné les «doigts spirituels» de la personnalité de la télévision, comme quelqu’un d’autre l’a écrit: «Laissez le retraité tranquille».

Une autre personne a appelé Ramona « la chèvre », tandis qu’une autre personne a demandé: « Pourquoi a-t-elle l’air de retenir de l’air dans sa bouche comme si elle était sous l’eau. »

Les fans de Bravo ont souligné « l'énergie des tortues » de Ramona

Certains fans ont appelé Ramona « la chèvre »

D’autres ont souligné que la plupart des Real Housewives n’avaient pas les meilleurs mouvements de danse, comme l’a dit une personne: « Tout le monde se débattait sauf Melissa. »

En plus de Ramona, le série dérivée à venir mettra également en vedette les favoris des fans de Real Housewives Teresa Giudice, Kenya Moore, Luann de Lesseps, Melissa Gorga, Cynthia Bailey et Kyle Richards.

Les stars ont partagé des clichés d’elles-mêmes posant en bikini pendant qu’elles filment la série, qui marque le tout premier mashup des émissions Real Housewives.

De nombreux utilisateurs d'Instagram ont trouvé de l'humour dans la situation

Le Soleil a révélé en exclusivité un regard sur environ Villa en bord de mer aux îles Turques et Caïques de Ka-night les stars de la réalité restent pendant le tournage.

le femmes au foyer Les étoiles séjournent à la villa de luxe Triton de Turks & Caicos sur la plage de Long Bay.

Occupant plus de deux acres, la magnifique propriété en bord de mer s’étend sur plus de 10 000 pieds carrés et est entourée d’arbres verts luxuriants.

Luann rejoint Ramona dans le casting

Kyle représente la côte ouest

Le Kenya a partagé des clichés sexy du voyage

Cynthia a également taquiné le nouveau spectacle

Le domaine au bord de l’océan comprend sept chambres, huit salles de bains, deux piscines, un bain à remous, un tennis privé, des terrains de pétanque et un majordome de villa.

Il y a même une salle de cinéma en plein air avec un foyer donnant sur de magnifiques vues dégagées sur la mer.

Le domaine peut louer jusqu’à 17 000 $ selon la période de l’année et la durée du séjour, mais coûte 9 000 $ par mois en dehors de la saison estivale.

Bravo a assuré que les dames n’auront guère à lever le petit doigt, car la propriété comprend un majordome, une femme de ménage, un membre de la piscine, un gardien de sécurité, un concierge personnel et un chef qui cuisinera jusqu’à trois repas par jour pour tout le groupe.

Le casting reste dans un magnifique domaine pendant le tournage

Après avoir confirmé le casting, un initié de la production a déclaré en exclusivité à The Sun: «La taille du casting a dû être réduite à sept, car la plus grande maison que le spectacle puisse réserver est de sept chambres en raison des protocoles Covid. Une huitième personne va être ajoutée à mi-chemin et sera taquinée comme une sorte de torsion.

La source a poursuivi: « L’ensemble du casting se réunira à Atlanta et tout le monde s’envolera de là pour les îles Turques et Caïques ensemble. »