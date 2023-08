Les fans de Rajinikanth et Thalapathy Vijay réagissent au commentaire « Era of Superstar is Over » du producteur de Kaithi

L’industrie cinématographique indienne est connue depuis longtemps pour son glamour et sa représentation plus grande que nature des stars. Traditionnellement, quelques acteurs sélectionnés détenaient le titre de superstar, exerçant une immense influence sur les masses et les chiffres du box-office. Cependant, le célèbre cinéaste SR Prabu a récemment exprimé sa conviction que l’ère d’une superstar est désormais révolue.

Ce point de vue a suscité un buzz sur les réseaux sociaux, les fans de Rajinikanth affirmant que leur acteur bien-aimé est la véritable superstar, une étiquette qu’il détient depuis plus de quatre décennies non seulement dans le cinéma tamoul mais dans tout le pays. La chanson Hukum du prochain film Jailer fait allusion à quatre stars en compétition pour le titre, mais les fans de Rajinikanth croient fermement qu’il est la superstar permanente incontestée. Lors du lancement audio de Jailer , Rajinikanth a exprimé son malaise avec l’utilisation de ce préfixe dans la chanson mais l’a ensuite humblement accepté, déclarant qu’il ne craignait que Dieu.

Au milieu de cette discussion en cours, SR Prabu a partagé ses réflexions, soulignant que l’ère d’une superstar dominant l’industrie cinématographique s’estompe. Il a souligné que chaque star détient désormais sa part de marché et que la valeur de ses films varie en fonction de plusieurs facteurs tels que la date de sortie, le contenu, la combinaison et la concurrence.

Il a félicité l’industrie cinématographique Telugu comme un excellent exemple de compréhension de ce changement et de soutien mutuel, conduisant à une augmentation globale du marché et à une expansion au-delà des frontières régionales. SR Prabu a exprimé l’espoir que cette approche devienne la norme dans toutes les industries et élève l’ensemble de l’industrie cinématographique indienne, y compris le commerce et les fans, vers de nouveaux sommets.

Dans la section des commentaires de son article, les fans de Rajinikanth et de Thalapathy Vijay ont salué leurs acteurs respectifs comme des superstars. Ils se sont engagés dans un débat amical, un fan citant Vijay comme la dernière superstar et soulignant l’importance du contenu comme clé du succès à l’avenir. Un autre fan a passionnément défendu le statut de Rajinikanth en tant que véritable superstar, déclarant que le titre était synonyme de lui depuis 1978 et n’était pas simplement une étiquette saisonnière ou temporaire.