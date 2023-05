Les fans de Rachel Riley font une blague TRÈS grossière alors que la star de Countdown publie une photo avec un homme tatoué tirant sa chemise

Les fans de RACHEL Riley ont fait une blague effrontée alors que le présentateur du compte à rebours a posté une photo avec un homme tatoué tout en relevant sa chemise.

La star est allée sur Instagram où elle a partagé une photo d’elle et de Tom Crawford, connu sous le nom de « Naked Mathematician », un YouTuber.

Instagram de Rachel Riley

Rachel, 37 fans stupéfaits quand elle a posté le selfie avec Tom, alors qu’il tient sa chemise et qu’il est couvert de tatouages ​​sur le ventre et les bras.

Elle a écrit à ses 544 000 abonnés : « Je n’oblige pas toutes les personnes qui m’interviewent à sortir leurs négros, mais Tom Rocks Maths était un cas particulier. Aujourd’hui, c’est la Journée nationale de la numératie, alors Tom et moi avons eu une bonne vieille conversation sur le sujet des mathématiques, de la numératie et d’Oxford.

Ce sera sur sa chaîne YouTube à partir de 13 h et assurez-vous de suivre National Numeracy pour obtenir de nombreux conseils et discuter de l’amélioration de vos compétences en calcul sur leur chaîne Instagram aujourd’hui.

« C’est un organisme de bienfaisance fantastique et si vous voulez voir comment vos compétences sont à la hauteur et où vous pourriez avoir besoin d’aide, rendez-vous sur leur site Web et relevez le défi national de numératie dès aujourd’hui ! (Le tout entièrement gratuit).

Les fans ont été stupéfaits par la photo et ont même fait une blague grossière, disant que Rachel devrait aussi remonter son haut.

S’adressant à la section des commentaires, un fan a écrit: « OK, c’est ton tour maintenant! »

Un deuxième a écrit: « J’aimerais voir vos n ***** sortir, désolé Rachel n’a pas pu résister, j’aime tout ce que vous faites x. »

Un troisième a ajouté: « Vous devez mettre votre haut maintenant. »

Un quatrième a écrit: « Vous devriez cependant sortir vos jolies ondulations roses. »

Un cinquième a commenté: « Quand les mots Rachel Riley et n *****s sont mentionnés, ce n’est pas ce qui me vient à l’esprit! »

Rachel était récemment magnifique sur Countdown dans une robe bleue moulante.

Canal 4

Rachel était magnifique récemment dans une robe bleue moulante sur Countdown[/caption]