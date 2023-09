Les fans de R Madhavan sont aux anges alors que le Premier ministre Narendra Modi partage sa vidéo jaillissant de l’aéroport international de Kempegowda, Bangalore

R Madhavan a remporté le prix du meilleur acteur dans un rôle principal pour Rocketry : The Nambi Effect au SIIMA 2023, mais ce n’est pas la principale nouvelle du moment. Le bel acteur qui a été l’idole de plusieurs générations a traversé l’aéroport international Kempegowda de Bangalore. Il a réalisé une vidéo depuis l’aéroport dans laquelle il a fait l’éloge de l’infrastructure du terminal 2. Le Premier ministre Narendra Modi a partagé sa vidéo sur son compte Instagram et les gens en sont ravis. Le Premier ministre Narendra Modi l’a partagé sur Instagram et a écrit : « Une infrastructure de nouvelle génération pour la croissance de l’Inde ». La vidéo a suscité beaucoup de réactions, même de la part de l’acteur.

Jetez un œil à l’article de R Madhavan sur l’aéroport international de Kempegowda

Le terminal T2 de l’aéroport de Bengaluru attire toute l’attention

Ce nouveau terminal est devenu opérationnel le 12 septembre. C’est à partir de là que se déroulent toutes les opérations aériennes internationales. Tous ceux qui ont voyagé depuis le T2 ont été ravis des services et de leur beauté. Fidèle à la réputation de Bangalore en tant que ville-jardin, le terminal est conçu avec beaucoup de verdure tout autour. Le nouveau terminal a été lancé par le Premier ministre Narendra Modi en novembre 2022. Il coûte environ Rs 13 000 crores. La superficie est de 2,5 lakh mètres carrés.

Les fans repèrent R Madhavan à l’aéroport

R Madhavan a une légion de fans dans toute l’Inde. Une personne a écrit : « Tout le monde se bat pour la construction de l’aéroport et je me demande ici comment personne n’a pu crier et s’enthousiasmer lorsque Maddy était en train de filmer, comme comment les gens ont pu marcher sans le voir », tandis que quelqu’un d’autre a commenté : « Salut maddiiieee !! Je suis à l’aéroport de Kempagowda et je t’ai vu passer devant moi. J’avais tellement envie de courir vers toi et de te dire bonjour mais je me suis figé d’excitation. Je n’en croyais pas mes yeux. Je voulais juste te le dire ! Je t’admire un beaucoup et j’aime beaucoup votre travail! »

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du Premier ministre indien Narendra Modi. De nombreuses célébrités de Shah Rukh Khan, Kangana Ranaut, Rajkummar Rao, Varun Dhawan et Akshay Kumar ont souhaité le Premier ministre indien. R Madhavan a également tweeté à propos du sommet du G20 qui s’est tenu à Delhi.