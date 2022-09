Les fans de Puneeth Rajkumar rendent un hommage particulier à l’acteur décédé de Ganesh Chaturthi

L’acteur Kannada Puneeth Rajkumar, également connu sous le nom de Power Star, est décédé à l’hôpital Vikram de Bangalore après avoir subi un arrêt cardiaque à l’âge de 46 ans le 29 octobre de l’année dernière. Il était le plus jeune enfant de l’idole de la matinée Rajkumar et s’était imposé comme l’un des acteurs les plus bancables de l’industrie cinématographique de Kannada. Il voulait devenir acteur comme son père depuis l’enfance.



Puneeth Rajkumar n’est plus, mais sa célébrité est sûrement permanente. Ce Ganesh Chaturthi, les fabricants d’idoles et les fans ont trouvé un moyen spécial de garder sa mémoire vivante, et cela aussi sous la forme de bustes bien conçus de l’acteur décédé. De nombreux habitants de Bangalore ont été aperçus en train d’acheter le buste du défunt acteur avec les idoles de Lord Ganesha.

Il n’était pas seulement une star de films comme Appu, mais aussi un animateur de télévision célèbre et un chanteur occasionnel. Il laisse dans le deuil sa femme et ses deux filles. Puneeth Rajkumar a reçu à titre posthume un doctorat honorifique de l’Université de Mysore plus tôt cette année. L’épouse de Puneeth, Ashwini, a reçu le doctorat au nom de son défunt mari.

Lire: 3 films réalisés sous la maison de production de Puneeth Rajkumar à sortir en ligne, détails ici

De plus, en août, le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a annoncé que Puneeth Rajkumar recevrait le prix «Karnataka Ratna» à titre posthume, le 1er novembre à l’occasion de Kannada Rajyotsava, le jour de la formation de l’État.

Pour les non-initiés, Puneeth a déménagé à Mysore avec sa famille alors qu’il n’avait que 6 ans. Il a commencé sa carrière en tant qu’enfant artiste et est devenu un acteur qui a créé une énorme base de fans en raison de son dévouement à son travail. Ses fans l’appelaient souvent Power Star pour diverses raisons, dont quelques-unes sont énumérées ci-dessous.

Attitude humble, nature terre-à-terre



Puneeth Rajkumar était connu sous le nom de Power Star en raison de son attitude humble, de sa nature terre-à-terre et de son approche bienveillante envers ses fans. Plusieurs reportages suggèrent que Puneeth avait l’habitude d’inviter ses admirateurs à sa résidence pour les rencontrer. Il a aidé les gens pendant le verrouillage, avait également fait don de 50 lakhs au fonds de secours du Karnataka CM.

Les producteurs assurés ne subissent pas de pertes



Selon The Hans India, lorsque l’industrie cinématographique souffrait de pertes à cause du verrouillage, Puneeth avait vendu deux de ses productions “Law” et “French Biriyani” à des plateformes OTT, pour s’assurer que les producteurs ne subissent pas de pertes.

Taux de réussite



L’un des acteurs les plus célèbres de l’Inde, Puneeth a créé l’histoire avec son succès. Selon India Today, sur les 49 films qui l’ont présenté, 40 films ont traversé 100 jours dans les salles de cinéma. Il a été vu dans des films à succès tels que “Abhi”, “Veera Kannadiga”, “Mourya”, “Aakash” et “Milana”. Sans aucun doute, il était une “Power Star” à tous points de vue.

L’acteur le mieux payé



Puneeth Rajkumar était l’un des acteurs les mieux payés de l’industrie cinématographique du Sud. Ses fans lui ont donné le titre de “Power Star”, pour lequel il était reconnaissant. Selon le rapport d’India Today, il a déclaré: “Le nom Power Star m’a été donné par mes fans et ils sont mon pouvoir.” Ses fans l’ont également appelé “Appu” après son premier film en 2002.

Gagnant du prix national



Puneeth Rajkumar a remporté un prix national du film en tant que meilleur artiste enfant pour sa performance dans ‘Bettada Hoovu’. Il a également reçu le Karnataka State Award du meilleur artiste enfant pour ‘Chalisuva Modagalu’ et ‘Yeradu Nakshatragalu’.

Un film intitulé ‘Power ***’ dérivé de son surnom ‘Power Star’



Un film intitulé “Power Star” dérivé de son surnom est sorti en 2014. “Power***” est un remake du film Telugu de 2011 “Dookudu”, lui-même partiellement inspiré du film de tragi-comédie allemande de 2003 “Good Bye, Lenin!” ‘. Selon The Indian Express, parlant du film, Puneet avait déclaré: “Le nom Power Star m’a été donné par mes fans et ils sont mon pouvoir. J’espère que le film, qui est le résultat d’un travail acharné et de l’amour du toute l’équipe, est à la hauteur de leurs attentes. Bien qu’il s’agisse d’un remake, l’effort qui y est consacré n’en est pas moindre. (Avec les entrées de l’ANI)