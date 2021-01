Les fans de Proud Boys et de Trump affrontent des flics à Washington DC à la veille du vote au Congrès

De violents affrontements entre les partisans du président Donald Trump et la police ont éclaté mardi soir dans la capitale nationale, à la fin d’un rassemblement pour acclamer ses allégations sans fondement de fraude électorale – un jour avant un vote du Congrès pour affirmer la victoire de Joe Biden.

La police a tenté de contenir les partisans de Trump, qui ont lancé des insultes sur les agents stationnés dans les rues et les ont accusés de ne pas avoir protégé la constitution.

«Vous avez perdu les deux côtés du soutien», a crié un homme.

«Nous avons eu votre putain de dos, mais nous n’avons plus votre dos!

Un partisan blessé de Trump est aidé après un affrontement avec des contre-manifestants mardi

La police a mis en place des cordons pour tenter de séparer les partisans de Trump des contre-manifestants mardi soir

Des foules de partisans de Trump se sont rassemblées à Washington DC mardi soir

Des chants de «f *** Antifa» ont éclaté et certains ont récité le serment d’allégeance alors qu’ils essayaient de franchir les lignes de police.

À quelques pâtés de maisons de la Maison Blanche, des manifestants – beaucoup sans masques – se sont rassemblés à Freedom Plaza pour dénoncer le vote au Collège électoral.

Roger Stone, l’agent républicain gracié par Trump en juillet, a déclaré à la foule que Trump était « le plus grand président depuis Abraham Lincoln » parce qu’il avait « libéré cet esclave ».

Stone a été reconnu coupable en novembre 2019 d’avoir menti sous serment aux législateurs enquêtant sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016.

« J’ai deux choses que je veux conclure en disant », a déclaré Stone mardi soir.

‘Une. Roger Stone n’a rien fait de mal.

‘Deux. Donald Trump est le plus grand président depuis Abraham Lincoln parce qu’il a libéré cet esclave.

« Nous ne le laisserons pas tomber, et il ne laissera pas tomber l’Amérique. »

Roger Stone, l’agent républicain gracié par Trump, a déclaré que Trump avait libéré « cet esclave »

Stone, reconnu coupable en novembre 2019 d’avoir menti au Congrès au sujet de ses relations avec les élections de 2016, était un orateur vedette

Le fondateur de MyPillow, Mike Lindell, s’est adressé à la foule pour promouvoir les théories du complot sur la façon dont les démocrates auraient bourré les urnes.

Il a également fait allusion à la possibilité d’une guerre civile si la perte de Trump n’est pas annulée.

« Vous devez prier pour que notre vice-président admire Dieu et dise: « Je dois prendre une décision, Seigneur » et prendre la bonne décision pour notre pays », a déclaré Lindell, faisant allusion au rôle de Mike Pence de superviser le collège électoral de mercredi. processus de certification.

‘Vous n’avez pas de [civil] guerre quand l’autre camp n’a rien gagné … ils essayaient de nous le voler.

Alors que les températures chutaient aux basses années 40 et qu’une pluie régulière balayait les rues, des centaines de personnes sont restées sur la place jusqu’à la tombée de la nuit.

«Je suis juste ici pour soutenir le président», a déclaré David Wideman, un pompier de 45 ans qui a voyagé de Memphis, Tennessee.

Wideman a reconnu à AP qu’il était « confus » par une série de pertes de la part de l’équipe juridique du président dans sa tentative d’annuler les résultats de l’élection et ne savait pas quelles options Trump avait laissé.

« Je ne sais pas ce qu’il peut faire à ce stade, mais je veux entendre ce qu’il a à dire », a déclaré Wideman.

Les partisans de Donald Trump se sont rendus à Washington DC mardi soir

Les rues de la capitale ont été fermées avant les manifestations attendues des fans de Trump

Un homme est vu debout devant le Washington Monument alors que les partisans de Trump ont protesté

Trump a tweeté son soutien aux manifestants: « Washington est inondé de gens qui ne veulent pas voir une victoire électorale volée par des démocrates radicaux de gauche enhardis. Notre pays en a assez, ils ne le prendront plus! Nous vous entendons (et vous aimons) du bureau ovale. RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE ENCORE! »

Parmi les orateurs figuraient l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, que le président a gracié après avoir été condamné à deux reprises pour avoir menti au FBI dans l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur la Russie.

« Nous nous trouvons à un moment crucial de l’histoire des États-Unis », a déclaré Flynn à la foule pour la plupart sans masque.

«Ce pays est réveillé maintenant.

Le président devait s’adresser personnellement à ses partisans à Washington mercredi lors d’un rassemblement sur l’Ellipse, juste au sud de la Maison Blanche. Les manifestations coïncident avec le vote du Congrès de mercredi censé certifier les résultats du collège électoral, ce que Trump continue de contester.

Dans un tweet de mardi soir, Trump a appelé les démocrates et ses compatriotes républicains à se pencher sur les « milliers de personnes qui affluent à DC »

Dans un autre tweet, il a averti qu’Antifa, le terme générique pour les groupes militants de gauche que Trump a dit vouloir déclarer une organisation terroriste, devrait rester en dehors de Washington.

Les rassemblements ont permis aux responsables locaux et aux forces de l’ordre de se préparer à d’éventuels affrontements de rue violents. De nombreuses entreprises du centre-ville de Washington ont fermé leurs fenêtres, craignant que la manifestation ne se transforme en agitation observée en mai et juin lorsque des dizaines d’entreprises ont été vandalisées.

Les responsables ont déclaré qu’il y avait eu six arrestations mardi soir pour diverses infractions, notamment la possession d’armes et de munitions, l’agression d’un policier, une simple agression et la possession d’un pistolet paralysant.

Le maire du district de Columbia, Muriel Bowser, a appelé les troupes de la Garde nationale pour aider à renforcer la force de police de la ville.

Elle a exhorté les habitants à rester à l’écart du centre-ville de Washington et à éviter les confrontations avec quiconque «cherche à se battre».

Mais, a-t-elle averti, «nous ne permettrons pas aux gens d’inciter à la violence, d’intimider nos habitants ou de provoquer des destructions dans notre ville».

La police de Washington DC était en force avant la manifestation et la contre-manifestation attendues

Les responsables électoraux des deux partis politiques, les gouverneurs des principaux États du champ de bataille et l’ancien procureur général de Trump, William Barr, ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de fraude généralisée lors de l’élection. Presque toutes les contestations judiciaires de Trump et de ses alliés ont été rejetées par les juges, y compris deux contestations rejetées par la Cour suprême.

Un rassemblement pro-Trump le 12 décembre s’est soldé par des violences alors que des centaines de partisans de Trump, portant la signature noire et jaune des Proud Boys, un groupe d’extrême droite, cherchaient des confrontations avec un collectif d’activistes locaux tentant de les interdire aux Noirs. Vit Matter Plaza, un quartier près de la Maison Blanche.

Au moins deux églises noires locales avaient des bannières Black Lives Matter déchirées et incendiées.

Lundi, la police a arrêté le chef des Proud Boys, Henry ‘Enrique’ Tarrio, 36 ans, après son arrivée à Washington avant les manifestations de cette semaine.

Tarrio a été accusé d’avoir brûlé l’une des bannières Black Lives Matter en décembre et a été retrouvé avec deux chargeurs d’armes à feu de grande capacité, a déclaré la police.

Un juge a signé mardi une ordonnance interdisant à Tarrio d’entrer dans le district de Columbia, avec des exceptions très limitées liées à son affaire pénale.

En plus de la Garde nationale, des agents fédéraux étaient en attente, au cas où ils seraient rapidement nécessaires dans la ville cette semaine.

Le Bureau fédéral des prisons a déclaré qu’environ 100 «agents spécialement formés» avaient été envoyés au siège du ministère de la Justice pour aider d’autres membres du personnel de sécurité, mais qu’ils resteraient «en réserve à moins que nécessaire».

Le département de la sécurité intérieure, quant à lui, a déclaré que contrairement aux troubles de mai et juin à Washington, il n’avait pas prévu de déployer des agents des douanes et de la protection des frontières à la manifestation de mercredi.

«À l’heure actuelle, on ne nous a pas demandé de nous déployer. Cependant, nous avons une force de réaction rapide modeste qui sera en attente au cas où notre aide serait demandée », a déclaré le commissaire par intérim de l’agence, Mark Morgan.

Les organisateurs ont prévu de se rassembler dans la nuit mardi et de nouveau toute la journée mercredi sur l’Ellipse.

Une marche dans l’après-midi était également prévue au Capitole américain, où le Congrès votera pour confirmer les résultats des élections.

Un certain nombre d’éminents partisans de Trump étaient attendus, notamment le procureur général du Texas, Ken Paxton, et l’allié de longue date de Trump, Roger Stone, qui a été gracié par le président.

Stone a été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès lors de l’enquête sur l’ingérence russe dans les élections de 2016 et condamné à trois ans de prison. Trump a commué la peine alors que Stone poursuivait un appel et délivrait plus tard une grâce complète.

Un rassemblement pro-Trump en novembre a attiré environ 15000 participants.

Le rassemblement du 12 décembre a attiré un plus petit nombre, mais un plus grand contingent de Proud Boys.

Lors de précédentes manifestations pro-Trump, la police a bouclé Black Lives Matter Plaza lui-même, mais les affrontements se sont répandus dans les rues environnantes. Black Lives Matter Plaza a été bouclé mardi.

«Nous savons que, historiquement, au cours des dernières manifestations, BLM Plaza a été un point focal», a déclaré Contee un jour plus tôt.

« Nous voulons nous assurer que ce n’est pas un problème. »