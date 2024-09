Les fans de Prince peuvent faire la fête toute la nuit comme en 1999 grâce à la location Airbnb de la maison « Purple Rain »

MINNEAPOLIS (AP) — Pendant une courte période, jusqu’à 100 fans de Prince en visite la superstar de la musique sa ville natale aura un endroit où séjourner une fois la fête terminée, ce qui leur permettra de devenir fous de son héritage culturel, une maison présentée dans le film « Purple Rain ».

Bien que la maison blanche à deux étages avec des bordures brunes à Minneapolis semble modeste de l’extérieur, il y a de quoi rendre les fidèles de la défunte icône délirants à cause de cette nouvelle location Airbnb à durée limitée. À l’étage, un grand placard avec du papier peint à motif cachemire et un sol à pois léopard présente les tenues emblématiques portées par Prince derrière une vitre et propose d’autres tenues pour rendre les locataires les plus beaux.

« Et ensuite, ce que les invités pourront faire eux-mêmes, c’est jouer avec une sélection de tenues, de looks et de styles vraiment emblématiques des années 80 pour qu’ils puissent en quelque sorte engager eux-mêmes la rock star qui sommeille en eux », a déclaré Ali Killam, porte-parole d’Airbnb.

Les locations sont à la portée des fans qui ne possèdent pas de diamants ni de perles : seulement 7 $ par nuit et par personne pour un maximum de quatre personnes. Le prix est basé sur le numéro préféré de Prince et il y aura un total de 25 nuitées disponibles sur sept semaines du 26 octobre au 14 décembre.

Les locations Airbnb sont un signe des temps : le 40e anniversaire du film. Il mettait en vedette Prince dans le rôle de The Kid, un musicien et chef de groupe avec une vie mouvementée à la maison présenté à l’écran.

Le film, ainsi que l’album à succès du même nom, ont fait de Prince une superstar à travers des chansons comme la chanson titre « Let’s Go Crazy » et « When Doves Cry ». Ceux-ci ont suivi d’autres succès, tels que « 1999 » et « Little Red Corvette », et il a vendu plus de 100 millions de disques avec un mélange de rock, de funk et de soul qui défie les genres et les genres. Il est mort 21 avril 2016, d’une surdose accidentelle de fentanyl à l’âge de 57 ans dans son domaine de Paisley Park à Chanhassen, Minnesota.

Les locations sont hébergées par Lisa Coleman et Wendy Melvoin, deux amies de longue date et collaboratrices musicales de Prince, au nom d’Airbnb, de la succession du défunt musicien et de la société de médias mondiale Warner Bros. Discovery.

Au sous-sol de la maison, les invités peuvent dormir dans une réplique de la chambre du Kid du film, jusqu’aux oreillers lavande sur le lit et même un lecteur de cassettes de style années 1980. Il y a aussi un salon où vous pourrez jouer de la guitare, de la batterie ou du piano droit. Des codes QR dans toute la maison relient les visiteurs aux commentaires des hôtes.

« Le but est vraiment de vous immerger dans le monde de The Kid », a déclaré Killam.

Et bien sûr, en hommage à Prince, à sa carrière et à son influence, sa couleur emblématique, le violet, est présente en abondance. Il y a une grande œuvre d’art mural représentant des bananes violettes, qui, selon Killam, faisait référence à « Let’s Go Crazy ».

Si vous mourez 4 Prince, vous pouvez demander une réservation en ligne, à partir de 6 heures du matin, heure du Pacifique, le 2 octobre et jusqu’à 23 h 59, heure du Pacifique, le 6 octobre. Airbnb indique qu’un groupe de voyageurs potentiels sera choisi au hasard, et les invitations finales à louer seront basées sur les réponses des fans quant aux raisons pour lesquelles ils souhaitent y rester.

Hanna a rapporté de Topeka, Kansas.