Les fans de Primark ont ​​fait la queue pendant la nuit alors que les acheteurs de Noël se préparent à dépenser 1,7 milliard de livres sterling aujourd’hui dans les rues principales.

De nombreux Britanniques espèrent terminer leurs achats festifs avant que Londres ne plonge dans le niveau 3 du coronavirus.

Hier, le Primark de Braehead a ouvert ses portes à 9 heures du matin et est resté ouvert aux clients pendant la nuit. Il ne fermera pas avant 21 heures ce soir. Primark at Abbey Centre à Belfast a ouvert hier à 9h et restera ouvert jusqu’à 18h demain.

Plus de 3 millions de livres sterling devraient être dépensés chaque minute au cours des neuf heures de négociation à travers la Grande-Bretagne. Quelque 60000 acheteurs sont attendus au Brent Cross de Londres, 80 000 au Lakeside et 130 000 au Trafford Centre de Manchester, selon The Sun.

Le professeur Joshua Bamfield, directeur du Center for Retail Research, a déclaré au journal: « Samedi sera un grand jour. Les dépenses ont lieu plus tôt cette année.

« Davantage de clients seront dans les magasins car la plupart des achats se feront désormais via les magasins, les acheteurs étant conscients des problèmes de livraison en ligne. »

Des acheteurs d’un Primark du centre commercial Braehead, à Glasgow, ont été photographiés en train de rejoindre une longue file d’attente alors qu’elle traînait dans le parking la nuit dernière

Les acheteurs ont fait la queue pendant la nuit pour entrer dans Primark à l’Abbey Centre de Belfast. Le magasin est resté ouvert pendant la nuit et fermera à 21 heures demain

Quelque 60000 acheteurs sont attendus au Brent Cross de Londres, 80 000 au Lakeside et 130 000 au Trafford Centre de Manchester, selon The Sun. Sur la photo, les acheteurs font la queue pour Primark à Glasgow hier

Le courrier de deuxième classe envoyé par Royal Mail a mis jusqu’à deux semaines pour arriver et le service a reconnu des retards dus à des «volumes exceptionnellement élevés».

Il a également imputé les délais de livraison plus longs aux règles de distanciation sociale en place dans les centres de courrier et les bureaux de livraison locaux.

Le passage aux achats en ligne signifie qu’il y a 200 millions de colis de plus dans le système postal et de messagerie cette année.

Mais comme les clients commencent à s’inquiéter que leurs colis n’arrivent pas à temps pour Noël, ils se rendent dans la rue.

Avec une journée de shopping festive se terminant généralement par un repas et une boisson, d’autres avancent leurs courses d’une semaine pour essayer de l’intégrer avant que leurs zones ne soient soumises à des restrictions de niveau 3.

Plus de 3 millions de livres sterling seront dépensés chaque minute au cours des neuf heures de négociation à travers la Grande-Bretagne. Sur la photo, des acheteurs d’Oxford Street, à Londres, dimanche dernier

Le passage aux achats en ligne signifie qu’il y a 200 millions de colis de plus dans le système postal et de messagerie cette année. Les acheteurs se dirigent vers la rue principale au cas où les colis n’arriveraient pas à temps. Sur la photo, des acheteurs d’Oxford Street, à Londres, dimanche dernier

Le niveau 3 signifie que tous les établissements de restauration et de boissons sont fermés pour le service de restauration, bien qu’ils puissent toujours proposer des plats à emporter.

Les cas de coronavirus augmentent fortement dans la capitale, faisant craindre qu’elle ne soit soumise aux restrictions les plus sévères en quelques jours.

Sadiq Khan, le maire de la ville, a plaidé hier auprès des Londoniens pour qu’ils respectent les règles de distanciation sociale et le port de masques.

Une décision sur l’opportunité de déplacer la capitale vers le niveau supérieur – qui verrait les pubs et les restaurants fermés – sera prise dans les prochains jours et entrera en vigueur le 16 décembre.

Au milieu de l’avertissement du gouvernement aux acheteurs de Noël de faire attention, les fêtards buvaient et mangeaient à des tables extérieures à Soho, dans le West End de Londres, vendredi.

L’analyse des chiffres du gouvernement par MailOnline montre que Londres enregistre désormais plus de cas par jour, pour sa taille, que 27 des 61 autorités vivant actuellement sous des frontières de niveau trois, notamment Nottingham, Leeds, Leicestershire, Bristol, Newcastle et Derby.

Mais hier soir, la British Beer and Pub Association a déclaré que le niveau trois serait « l’écriture sur le mur » pour de nombreux autres habitants de la capitale.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a laissé entendre hier que des mesures de niveau 3 étaient à venir pour Londres lorsqu’il a souligné la hausse des cas dans la capitale et a exhorté les gens à continuer d’obéir aux règles et à ne pas « repousser les limites ».

Selon The Telegraph, des experts et des initiés des prisons pensent que l’épidémie de coronavirus à Londres aurait pu être en partie alimentée par les prisons du Kent.

Le journal a souligné que quatre des cinq principales zones avec les taux d’infection les plus élevés en Angleterre – qui se trouvent dans un couloir de navette vers le sud-est de Londres – sont centrées autour de l’arrondissement de Swale dans le Kent et de l’île de Sheppey, où se trouvent trois prisons. . L’une de ces prisons a connu l’une des plus grandes épidémies de Covid-19 cet automne.

Cela s’est produit alors que les cas quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne augmentaient de 33% vendredi par rapport à il y a sept jours. Un total de 21 672 nouveaux cas ont été annoncés, en légère hausse par rapport à 20 964 jeudi.