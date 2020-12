Les fans devront porter des masques faciaux à leur retour sur les terrains de la Premier League en petit nombre le week-end et éviter de se serrer dans les bras lors de la célébration des buts, ont été informés les clubs.

Le protocole de la Premier League pour le retour de jusqu’à 2000 fans dans 10 de leurs 20 sites indique clairement que même si s’asseoir à l’extérieur ne nécessite pas de masque facial au Royaume-Uni, les fans devront se couvrir à l’intérieur des stades.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Les fans du même foyer pourront s’asseoir ensemble, mais tous les autres supporters devront se répartir selon un plan de table à distance sociale.

Bien que le chant, le chant et les cris n’aient pas été formellement interdits, les spectateurs sont encouragés à modérer leur comportement et à éviter les contacts.

Les fans qui parviennent à obtenir des billets pour les matchs recevront un code de conduite élaboré par leur club. Ils devront également observer une procédure échelonnée pour quitter les lieux.

Les fans n’ont pas été autorisés dans les stades de Premier League depuis l’arrêt de mars causé par la pandémie de COVID-19 et tous les matchs depuis ont été joués à huis clos.

jouer 1:52 Joleon Lescott a déclaré que les réactions des fans face aux joueurs agenouillés montreront à quel point les manifestations ont été efficaces.

Les supporters sont revenus à certains matchs de la division inférieure de la Ligue de football (EFL) mercredi et seront présents au match de la Ligue Europa d’Arsenal contre le Rapid Vienne jeudi.

Les étreintes, les high-fives et les back-slaps ne seront pas autorisés car la ligue espère qu’un retour en douceur et en toute sécurité des spectateurs leur permettra de faire pression avec succès sur le gouvernement pour permettre des événements pilotes avec une plus grande foule.

Bien qu’il n’y ait pas d’objectif formel pour les événements pilotes à ce stade, Manchester United a déclaré en octobre qu’il avait un plan pour permettre à 23 500 fans dans son stade Old Trafford de 76 000 capacités d’utiliser la distanciation sociale.

Le premier match de Premier League à accueillir les fans sera West Ham United contre Manchester United samedi, avant que Chelsea affronte Leeds United plus tard dans la journée.

Le derby du nord de Londres entre Tottenham Hotspur et Arsenal dimanche aura également des fans présents.

Tous les matchs auront un maximum de 2 000 supporters dans les sites conformément aux restrictions COVID de «niveau deux». Les clubs qui font partie du « tier trois » de l’Angleterre, y compris les deux équipes de Manchester Premier League, restent sans supporters présents.

Tous les clubs dont les zones sont déplacées vers le niveau de risque le plus faible auront 4 000 spectateurs.