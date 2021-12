Les fans de Premier League mettent les rivalités de côté pour lutter contre la pauvreté alimentaire en Angleterre

Dave Kelly est un supporter d’Everton, mais chaque fois que Liverpool joue à domicile, il passe des heures à Flagpole Corner, juste à l’extérieur du Kop à Anfield, à collecter des dons de nourriture auprès des fans sur le chemin du match.

La camionnette de Kelly est ornée d’images d’une poignée de main – rouge tremblant bleu – et du slogan #HungerDoesntWearClubColours. Chaque fois que Liverpool ou Everton jouent – ​​matin ou soir, beau temps mauvais temps – Kelly et ses collègues bénévoles sont là, comme ils l’ont été au cours des quatre dernières années.

« Je suis probablement le seul Evertonien à aimer entendre » You’ll Never Walk Alone « juste avant que Liverpool ne joue à Anfield », a déclaré Kelly à ESPN. « Cela signifie que je peux commencer à ranger la camionnette, tout déposer à la banque alimentaire et rentrer chez moi ! »



La Premier League est la ligue la plus riche et la plus en vue du football mondial, et la rivalité de ses clubs – et de leurs supporters – est un élément clé de sa popularité mondiale. Lorsque Liverpool affronte Everton, Manchester United affronte Manchester City ou que Chelsea affronte Tottenham, l’intensité de la rivalité peut parfois dégénérer en désagréments et en vitriol. Mais à Liverpool, Manchester et Londres, et dans toutes les autres villes avec une équipe de Premier League, ces rivalités sont mises de côté alors que les fans se rassemblent dans la lutte contre la pauvreté alimentaire au Royaume-Uni.

Des recherches menées par l’organisation caritative alimentaire Sustain ont révélé que plus de 5 millions de personnes au Royaume-Uni (population : 65 millions) luttent pour avoir suffisamment à manger. Un autre organisme de bienfaisance, le Trussell Trust, a enregistré une augmentation de 123 % du recours aux banques alimentaires au cours des cinq dernières années. Ces chiffres croissants rassemblent les fans de football pour aider ceux qui en ont besoin, quelles que soient leurs affiliations et leurs rivalités.

« Ce ne sont pas seulement les supporters de Liverpool et d’Everton », a déclaré Kelly, président de Fans Supporting Foodbanks. « Nous avons travaillé aux côtés des fans de Manchester City, des fans de United. Lorsque City a joué à Newcastle récemment, leurs fans ont fait un don à la banque alimentaire locale et ont fourni des bénévoles pour les stands de collecte.

« Plus tôt cette saison, Procter & Gamble a fait don de quatre caisses de couches jetables à notre association caritative à Liverpool, mais nous les avons partagés avec les supporters de City et United. Nous avons travaillé avec les fans de United sur Sir Matt Busby Way à l’extérieur d’Old Trafford, ce qui aurait pu conduire à quelques seconds regards par certains, mais il s’agit de se rassembler.La faim ne fait pas de discrimination, et il n’y a pas d’allégeance quand les gens sont dans le besoin.

« Je pense en fait que la façon dont les fans de football se sont réunis à ce sujet en fait une chose de beauté au milieu d’une véritable crise. »

En dehors des terrains de la Premier League, les gens peuvent faire un don à la banque alimentaire locale, comme celle-ci à Goodison Park. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

À travers le Royaume-Uni, la disparité de richesse et d’opportunités entre le nord et le sud a conduit à une politique gouvernementale de soi-disant « mise à niveau« , où des investissements plus importants sont dirigés de Londres vers des villes du nord telles que Liverpool, Manchester, Leeds et Newcastle. Mais les fans collectent également pour les banques alimentaires des pays plus riches du sud, le Chelsea Supporters’ Trust (CST) commençant sa campagne trois il y a des années.

« Il y a une idée fausse sur la richesse de Londres », a déclaré à ESPN Cliff Auger, qui dirige le programme de dons alimentaires CST. « Juste à l’extérieur de Stamford Bridge, vous avez des manoirs de 10 millions de livres sterling d’un côté de la rue, mais il y a [government] le logement social d’autre part, et la banque alimentaire Hammersmith & Fulham, à laquelle nous contribuons, est l’une des plus importantes de la ville. Malheureusement, il n’a jamais été aussi chargé.

« Nous avons notre site de collecte chaque fois que Chelsea joue un match de week-end et, sur huit collectes jusqu’à présent cette saison, nous avons rempli environ 30 caisses de nourriture. Nous avons également collecté environ 400 £ dans des collectes de seaux. Ces dernières semaines, avec le Jusqu’à Noël, les fans ont également offert des cadeaux aux enfants, tels que des chocolats et des boîtes de sélection.

« C’est vraiment étrange. Vous ressentez un sentiment de fierté que les fans de football aident modestement, mais le Royaume-Uni est le sixième pays le plus riche du monde, donc nous ne devrions vraiment pas avoir à faire cela. »

Le Manchester United Supporters’ Trust héberge régulièrement des banques alimentaires pour les fans de tous les clubs les jours de match, se combinant avec leurs homologues de Manchester City pour collecter plus de 50 000 £ de dons en ligne depuis mars 2020. Avec l’aimable autorisation du Manchester United Supporters’ Trust

Dan Silver, également du CST, a ajouté que l’impact personnel des collectes de nourriture est énorme.

« Les gens sont tellement reconnaissants pour quelques boîtes de haricots », a-t-il déclaré. « Ce sont les plus petites choses, mais elles font une telle différence pour les gens qui en ont besoin. »

À Manchester, un partenariat entre les groupes qui gèrent les banques alimentaires United et City a levé 53 000 £ de dons en ligne depuis sa création en mars 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et leur travail ensemble a incité les deux clubs à faire un don combiné de 100 000 £ aux banques alimentaires.

« La rivalité entre les clubs est toujours là », a déclaré Duncan Drasdo du Manchester United Supporters’ Trust. « Mais certaines choses sont beaucoup plus importantes que le football, et nous n’avons eu aucun problème ou problème lorsque nous avons travaillé avec les fans d’autres clubs à ce sujet. »

À la suite du récent report de leur match contre Brighton à Old Trafford, United a fait don de 4 000 aliments aux banques alimentaires locales. Tottenham a fait un geste similaire après le report de son match à Brighton, le club faisant don de toute la nourriture commandée pour son séjour d’avant-match dans un hôtel local à une banque alimentaire.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Everton avait fait plusieurs dons de nourriture au cours des 18 derniers mois et que des personnalités de premier plan à Liverpool avaient également contribué aux efforts de collecte de fonds des supporters locaux. Le travail de l’attaquant de Man United Marcus Rashford avec FareShare a également aidé à distribuer de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Mais ce sont les fans qui prennent l’initiative de tenter d’alléger le fardeau des familles, au moment de Noël et tout au long de l’année.

Avec la menace de mesures plus strictes à venir pour lutter contre une augmentation des cas de COVID-19, cependant, il est possible que les matchs de Premier League se jouent à nouveau à huis clos. Si cela se produit, l’opportunité de collecter des dons alimentaires vitaux sera perdue.

« Cela ne vaut pas la peine de penser, vraiment, si nous retournons dans des stades fermés », a déclaré Kelly. « Pour la première fois depuis son ouverture, notre banque alimentaire locale était récemment dans son stock d’urgence parce qu’elle manquait de nourriture. Des gens me contactent directement et ils ont désespérément besoin de toute aide que nous pouvons fournir, donc tout arrêt du football aura un impact négatif.

« Il y a toujours une grande vague de générosité à l’approche de Noël parce que les gens veulent aider les moins fortunés, mais il y a aussi généralement une baisse au cours de la nouvelle année parce que l’argent manque et que les gens essaient de payer leurs dépenses avant Noël. . Les choses ne reprennent généralement pas avant Pâques, et c’est une inquiétude, car beaucoup de gens sont en grande difficulté en ce moment. «

À Liverpool, Londres, Manchester et ailleurs, s’il y a un match de Premier League, il y aura des fans qui collecteront pour les banques alimentaires. Tout don, petit ou grand, fera une différence.