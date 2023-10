La Premier League a officiellement dévoilé la liste des prochains matchs festifs. Les jeux autour de Noël et du Nouvel An se regroupent pendant cette période. Cependant, un affrontement particulier se démarque parmi les 29 rencontres. Les loups accueillent Chelsea le 24 décembre.

La date initiale du match était le 23 décembre. Cependant, il s’agit désormais du premier match de haut niveau du réveillon de Noël en 28 ans. Leeds United avait déjà battu Manchester United 3-1 lors des vacances de 1995. La décision de la ligue n’est pas vraiment appréciée des fans.

L’Association des supporters de football avait déjà fustigé cette décision alors que cette décision n’était qu’une rumeur.

“Ce serait un énorme coup de pied dans les dents des supporters qui ont toujours exprimé clairement leur opposition aux matchs de la veille de Noël – car ce n’est pas la première fois que cela est proposé”, a proclamé le groupe.

“Cela placerait de nombreux supporters dans un choix impossible entre aller au match ou passer du temps festif avec leur famille – et c’est sans compter les défis supplémentaires liés au déplacement un dimanche (le soir de Noël cette année).”

Les responsables de l’EPL citent la récupération des joueurs dans un geste inhabituel

La Premier League souhaitait auparavant programmer un match entre Arsenal et Liverpool la veille de Noël 2017. Cependant, la division a plutôt choisi de ne pas prendre cette décision après d’intenses réactions de la part des supporters. Les deux clubs ont joué le 22 décembre. Il s’est avéré que le match s’est avéré être un événement épique. Le match s’est terminé 3-3, alors que les deux équipes se sont combinées pour marquer quatre buts en six minutes.

Les responsables de la Premier League affirment que cette décision permet d’étaler les matches et de faciliter la récupération des joueurs. “Comme lors des saisons précédentes, des dispositions spéciales ont été prises pour laisser plus de temps entre les matchs disputés au cours des trois semaines festives”, a indiqué la ligue dans un communiqué.

“Cela permettra aux joueurs de récupérer plus de temps, les périodes de repos entre les semaines 18, 19 et 20 étant augmentées pour garantir qu’aucun club ne joue dans les 60 heures suivant un autre match.”

La Premier League fait le plein de matchs lors de la saison des rencontres festives

Il y aura trois tours au total de matches de Premier League entre le jeudi 21 décembre et le mardi 2 janvier. Crystal Palace et Brighton donneront le coup d’envoi de la liste des rencontres festives le 21 décembre. Aston Villa et Sheffield United se rencontreront ensuite le lendemain.

Le 23 décembre est l’un des jours les plus chargés pour les matchs de Premier League au cours de cette période. Six matchs ont lieu ce jour-là. Cela inclut un affrontement massif entre Arsenal et Liverpool, ainsi que le déplacement de Manchester United à West Ham.

Le Boxing Day, le 26 décembre, est devenu synonyme de Premier League. Cette année ne sera pas différente puisque le deuxième tour des affrontements commence ce jour-là. Cinq rencontres se joueront ce jour-là dans trois plages horaires différentes.

Le samedi 30 décembre s’annonce également comme une journée chargée en Premier League. Six autres affrontements sont prévus pour la journée alors que commence la dernière série de rencontres festives. West Ham et Brighton clôtureront ensuite la période des vacances avec un match le mardi 2 janvier dans l’est de Londres.

PHOTOS : IMAGO.