Les fans de POOH Shiesty craignent qu’il ne soit suicidaire car il a été vu portant un « gilet tortue » lors d’une audience pour une fusillade dont la victime « ne se souvient pas ».

Le rappeur de 21 ans, de son vrai nom Lontrell Williams, a été condamné après avoir prétendument tiré sur un agent de sécurité dans la jambe.

Shiesty a été vu portant un « gilet tortue » Crédit: Florida 11th Circuit Court

Le rappeur, de son vrai nom Lontrell Williams, s’est rendu Crédit: Miami-Dade Corrections

Le juge Venzer avait précédemment décidé que le rappeur ne serait pas libéré en raison de deux affaires de crime ouvertes impliquant des violences armée.

« Il n’y a aucune chance que je donne une caution à ce gamin pour le moment », a déclaré Venzer.

Lors de l’audience, Shiesty a été vu portant un « gilet tortue », ce qui a amené les fans à spéculer que le rappeur était sous surveillance suicidaire.

L’incident s’est produit au club de striptease King of Diamonds dans le nord-ouest de Miami-Dade le 30 mai, rapporte le Miami Herald.

Lors d’une vidéo de la fusillade qui aurait été publiée sur les réseaux sociaux, l’homme derrière la caméra a déclaré que Shiesty était sur les lieux et a affirmé que quelqu’un avait volé l’argent du musicien.

La foule semble alors se disperser alors que des coups de feu seraient tirés.

Le rappeur a été inculpé lors d’une fusillade antérieure l’année dernière Crédit : Getty

TMZ affirme que vers 4 heures du matin, une dispute a éclaté entre Shiesty et le personnel de sécurité alors qu’il était escorté hors du bâtiment.

Le responsable de la sécurité aurait dit que c’était parce que l’argent était tombé de la poche de Shiesty. Mais il n’était pas clair combien d’argent, le cas échéant, était impliqué.

TMZ ajoute que le rappeur aurait sorti son arme et tiré dans le sol mais que le coup de feu a touché la cheville d’un gardien et qu’il a été transporté à l’hôpital.

Shiesty aurait fui les lieux avant l’arrivée des flics et fait maintenant face à une charge de batterie aggravée, déclare le Herald.

Cependant, selon TMZ, les avocats de Shiesty ont maintenant déposé une nouvelle requête avec ce qu’ils prétendent dans un témoignage sous serment du gardien.

Le gardien aurait affirmé qu’il prenait un puissant analgésique et qu’il ne savait pas ce qu’il disait aux flics lorsqu’ils lui ont parlé après la fusillade.

Il ne veut maintenant pas porter plainte, selon le média, et ne veut pas être contacté par des responsables.

Il y a quelques mois à peine, Shiesty a été menotté pour une fusillade en octobre 2020 à Harbour Bay Island, où deux personnes ont été blessées.

La fusillade du Memorial Day aurait eu lieu à la suite d’un incident alors que le rappeur était sur scène Crédit : Getty

Un tournage antérieur en octobre 2020 impliquant le rappeur Crédit : WSVN

Shiesty a déjà été arrêté Crédit: Services correctionnels de Miami-Dade

Le rappeur a été inculpé de batterie aggravée avec une arme mortelle et une batterie armée dans cet incident.

Des images dramatiques de la fusillade auraient montré que la fusillade avait éclaté après que l’une des victimes ait tenté de vendre des baskets haut de gamme et de la marijuana.

La vidéo de surveillance montre une voiture de sport McLaren, une Mercedes-Benz Maybach et une autre Mercedes entrant dans le parking d’un condo de Bay Harbor Islands.

Les conducteurs et les passagers descendent alors des voitures et, quelques minutes plus tard, un homme en chemise blanche et un autre en sweat noir commencent à tirer.

Ils courent ensuite vers le Maybach, qui accélère, suivi de la McLaren.

On peut voir un autre homme clopinant vers d’autres Mercedes.

Les deux victimes ont été admises à l’hôpital Aventura avec des blessures.

Shiesty est originaire de Memphis, Tennessee, et avait une chanson historique « Back in Blood ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.