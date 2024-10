Les fans de Pokémon s’accrochent à la fuite de l’art conceptuel d’un démarreur qui n’a jamais existé

De nombreuses nouvelles informations sur la série Pokémon font surface cette semaine après le développeur Game Freak a subi une fuite de données qui ont exposé des informations et des actifs remontant à des décennies. Cela comprenait malheureusement des informations personnelles sur des membres de son personnel, mais la majorité de la fuite consiste en des informations sur des projets anciens et à venir de la franchise Pokémon. Parmi les fichiers se trouvait une œuvre d’art conceptuelle pour les trois Pokémon de départ Rubis et Saphir. Deux d’entre eux semblent assez familiers, mais l’un d’entre eux a été entièrement abandonné avant le lancement des jeux Game Boy Advance en 2002.

L’art représentant un concept antérieur des démarreurs Ruby et Sapphire comprend Torchic, bien qu’avec deux oreilles tombantes, Treecko avec un ventre jaune au lieu de son rose final, et à la place de Mudkip, un lapin blanc et bleu avec une chambre à air autour de son torse. . Vous le verrez désigné par des noms comme Wallabit, Warabbit et Wallaby, mais son nom japonais tel qu’il apparaît dans l’art conceptuel est ワラビット.

Même s’il n’y a eu qu’un seul aperçu du Pokémon, les fans s’accrochent déjà au mignon petit bonhomme qui aurait pu l’être, et une vague de fan art a inondé Internet.

Wallabit n’est pas le seul Pokémon mis au rebut à être révélé dans les fuites, mais les autres ne sont pas des débutants et auraient donc probablement eu un impact moins déterminant sur leurs jeux respectifs. En revanche, un Pokémon de départ pourrait changer fondamentalement toute l’expérience d’un joueur. Si Mudkip n’avait pas existé et que nous avions eu Wallabit à la place, nous aurions été épargnés. un mème mauditmais aussi, beaucoup de gens auraient eu un partenaire différent à leurs côtés au début de leur voyage à travers Ruby et Sapphire. Quoi qu’il en soit, fans de Mudkip, comptez sur vos bénédictions : c’est une chose bien moins maudite qui sort des fuites que qu’est-il arrivé à Typhlosion.

