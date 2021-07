Les fans de Piers Morgan sont convaincus que la star revient à GMB après que Susanna Reid ait été interrogée sur leur relation

Les fans de PIERS Morgan sont convaincus que l’ancien animateur de Good Morning Britain reviendra dans l’émission après que Susanna Reid a été interrogée sur leur relation.

Susanna, 50 ans, est apparue virtuellement dans l’émission Andrew Marr de la BBC pour parler du match très attendu de ce soir entre l’Angleterre et l’Italie.

Andrew a également été rejoint par l’ancien joueur professionnel Eni Aluko pour le segment alors que les niveaux d’excitation augmentent avant le match historique.

Après avoir parlé des tactiques de jeu, Andrew s’est tourné vers le sujet de Piers, après avoir souligné qu’il avait repéré Susanna et son ami proche au stade de Wembley cette semaine.

Piers et Susanna et réunis pour la demi-finale de football Angleterre vs Danemark cette semaine à Wembley.

« Susanna, vous avez mentionné Wembley tout à l’heure et j’ai remarqué que vous étiez aux côtés d’un certain Piers Morgan », a déclaré Andrew.

« Et je me demandais juste, était-ce le début… allons-nous le voir se battre à vos côtés à la télévision pensez-vous à tout moment? »

Prouvant qu’ils sont toujours en très bons termes, Susanna s’est empressée de qualifier Piers de « grand ami » avant de le crier.

« Je sais qu’il regardera ce matin et en fait, je n’ai pas vu Piers à Wembley », a déclaré l’animateur.

« Mais j’ai vu son fils Spencer [at the game] mais matin Piers, comment allez-vous ? », a-t-elle ajouté, tout en lui faisant un signe de la main.

Les téléspectateurs à la maison ont rapidement afflué sur Twitter pour partager leurs réflexions sur les commentaires de Susanna, beaucoup étant convaincus que l’ancien animateur de GMB est sur le point de revenir dans l’émission.

« Ces deux-là ont besoin d’être réunis », a écrit une personne.

Un autre a déclaré: « Piers et Susanna manquent toujours ensemble dans la matinée », tandis qu’un autre téléspectateur a déclaré à propos de Piers: « Vous devez manquer de la voir tous les jours et vice versa. »

Susanna et Piers n’ont pas été vus publiquement ensemble depuis que la star de 56 ans a quitté de manière sensationnelle l’émission de petit-déjeuner ITV en mars après avoir pris d’assaut le plateau.

Le couple a présenté GMB ensemble pendant cinq ans, et il a précédemment révélé qu’elle était « en colère » contre lui pour avoir démissionné – l’a donc puni avec un adieu « glacial » dans l’émission.

Cependant, ils ont depuis ravivé leur amitié, Piers ayant déclaré en mars: « J’espère que nous resterons amis parce que Susanna est une personne décente et nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. »

Il a également révélé que Susanna lui avait téléphoné pour « purifier l’air » et s’est excusé pour le ton du programme.





Elle a ensuite promis qu’ils iraient pour un déjeuner de fête où elle briserait son abstinence d’alcool de deux ans.

Piers a déclaré à l’époque: « Elle s’est excusée pour le ton de son au revoir glacial, qui était pour toutes les raisons que je soupçonnais, et je me suis excusé de l’avoir laissée de côté si soudainement.

« C’était une bonne conversation, et nous avons convenu que lorsque la poussière sera retombée, nous aurons un long déjeuner pour célébrer cinq années extraordinaires. »