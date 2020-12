Les fans de Peter Andre ont remarqué à quel point il ressemble à son fils Junior sur une photo de retour.

Le chanteur de Mysterious Girl, 47 ans, a partagé avec ses fans un regard sur une vieille pièce d’identité avec photo datant de son enfance.

Sur Instagram, il a partagé un regard sur ses documents dans un message et ils ont montré qu’il était sa résidence actuelle en Australie à l’époque et qu’il était né à Londres, en Angleterre.

Le chanteur peut être vu avec un visage frais et souriant sur la photo.

Peter lui-même a légendé le message: « Euh pendant 47 ans, je pensais être né le 27 février. Que se passe-t-il …….?

« Quel âge ai-je? Qui suis-je? C’est mon ancien passeport alors que j’avais supposément 9 ans.

«J’avais 10 ans? J’avais 15 ans? Ai-je 103 ans maintenant? [shrug emoji]️ « .







(Image: peterandre / Instagram)



Le chanteur a ajouté avec un gros plan de son ancienne photo: « Moi à 9… .. soi-disant ???? »

Naturellement, les fans de Peter étaient très amusés de se voir dans ses années plus jeunes et plus vulnérables – mais il y avait une personne évidente pour le comparer aussi.

Un fan a répondu au message: « Wow junior te ressemble ».







(Image: peterandre / Instagram)



Un autre adepte a ajouté: « Oh mon Dieu, je peux donc voir Junior & Princess en vous ici. »

Pendant ce temps, un autre disciple de Peter a écrit:

« Le double de Junior ».

Ailleurs, un autre utilisateur d’Instagram a commenté: « Omg! Junior est votre double! »

Enfin, un utilisateur de médias sociaux a conclu:

« Omg vous ressemblez à un mélange de @officialjunior_andre et Theo !! »







(Image: officialjunior_andre / Instagram)



Junior, 15 ans, est le fils que Peter partage avec sa première épouse Katie Price, ainsi qu’avec sa soeur de 13 ans, Princess.

Peter partage également deux enfants avec sa femme actuelle, la Dre Emily MacDonagh: Amelia, six ans, et Theodore, quatre ans.

Le chanteur a récemment admis ses craintes de ne pas pouvoir voir ses parents vers Noël.







(Image: Instagram)



« Le plus beau cadeau de Noël serait de voir maman et papa, mais ce n’est pas autorisé », a déclaré Peter au Sun.

«Papa me disait qu’ils avaient dit aux nouvelles que c’était peut-être même la fin de l’année prochaine qu’ils autoriseraient les voyages internationaux.»

Que pensez-vous de la ressemblance entre Peter Andre et son fils Junior? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

