SAO PAULO: Des milliers de fans de Palmeiras ont ignoré les règles de distanciation sociale pour se rassembler à différents endroits à Sao Paulo samedi soir pour célébrer la victoire de leur équipe en Copa Libertadores.

Breno Lopes a marqué une tête de temps d’arrêt qui a donné à Palmeiras une victoire 1-0 sur Santos et sa première victoire de Libertadores depuis 1999.

La Copa Libertadores est l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions et le résultat au stade Maracana de Rio a été accueilli par des célébrations délirantes dans la ville natale de Palmeiras, Sao Paulo.

Des milliers de personnes ont fait la fête dans les rues autour du stade du club, l’Allianz Parque, même après que la police a fermé certaines rues pour essayer d’empêcher les grands rassemblements.

Peu de gens portaient des masques et la police a gardé ses distances alors que les fans inconscients de la pandémie lançaient des feux d’artifice et dansaient et chantaient dans la nuit.

«Si je meurs aujourd’hui, je mourrai heureux», a déclaré un fan, Gabriel Firmino. « Palmeiras est ma vie, je mourrai heureux avec Palmeiras en tant que champion. »

Bien que les restrictions relatives aux coronavirus dictent le verrouillage le week-end et le soir dans l’État de Sao Paulo, ces règles ont été ignorées et des centaines de fans supplémentaires se sont rassemblés au centre d’entraînement du club et à l’aéroport, où leur avion a atterri tôt le matin.

La victoire dans une finale terne a été la plus grande victoire de Palmeiras depuis des décennies.

L’équipe a remporté le championnat de l’État de Sao Paulo en août et s’est déjà qualifiée pour la finale de la Copa do Brasil.

Le triomphe des Libertadores devant environ 5000 invités spécialement invités dans un Maracana autrement vide les emmène également à la Coupe du monde des clubs au Qatar le mois prochain, où ils pourraient affronter le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions.

Le ministère brésilien de la Santé a signalé samedi 1279 autres décès par coronavirus, portant le nombre total de décès à 223 945, le deuxième total le plus élevé au monde après les États-Unis.