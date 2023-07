Les fans de Our Yorkshire Farm aux yeux d’aigle découvrent qu’Amanda Owen « simule » ses dernières photos après son retour sur les réseaux sociaux

Les FANS de Our Yorkshire Farm sont convaincus que la bergère Amanda Owen a publié de vieilles photos de retour déguisées en nouvelles.

Les téléspectateurs de l’émission de jour de Channel 5 ont joué au détective avec les photos récentes d’Amanda Owen publiées sur Instagram.

Instagram

Amanda a posté une photo sur Instagram après avoir pris une pause des réseaux sociaux[/caption] berger du yorkshire / instagram

Les fans pensent qu’elle publie de vieilles photos[/caption]

Our Yorkshire Farm est un programme familial réconfortant qui suit Amanda et sa famille à chaque saison agricole.

La série télévisée a présenté le travail remarquable de la famille en équipe, tandis que même les plus jeunes du clan se sont retrouvés coincés dans

Dans les deux photos publiées, la mère de neuf enfants a photographié Reuben dans une veste haute visibilité orange au-dessus d’un tracteur jaune dans la ferme verte.

Amanda a plaisanté en disant que son fils n’était pas «trop déprimé» pour suivre son téléphone dans sa légende.

La deuxième photo montre la fermière travailleuse avec ses enfants Reuben et ses deux plus jeunes filles, dans une voiture alors qu’ils rayonnaient jusqu’aux oreilles à la caméra.

La famille avait l’air chaleureuse et confortable avec leurs manteaux de ferme robustes, que les fans ont repérés et ont cru que les messages n’étaient pas un retour, mais des photos plus anciennes étaient publiées pour combler le vide d’elle ne publiait pas aussi souvent qu’avant sur les réseaux sociaux .

Le message était sous-titré: « Pas trop bas dans les dépotoirs à propos du suivi sur son téléphone. @reubenowen74 »

Un abonné a interrogé: « Des photos plus anciennes, j’espère. Espérons que ce ne soit pas actuellement le temps des manteaux au milieu de l’été. Bain libre, c’est dimanche.

Un deuxième a fait écho: « Je suis presque sûr que ça vient de Winter, n’est-ce pas? »

Un troisième intervint : « Reuben a-t-il déjà réussi son examen de conduite automobile. Comment va Clive ? Il nous manque. »

Une quatrième personne a écrit : « J’adore voir vos photos, ça me manque vraiment de vous voir tous à la télévision. Les petits ont tellement changé »

Une autre personne a écrit: « Continuez à faire venir ces photos pour vous voir tous. »

Son fils de 19 ans, Reuben, a également beaucoup manqué à ses abonnés sur les réseaux sociaux après avoir été exclu de son compte.

Reuben a également fait son retour en publiant un selfie réconfortant des deux à la ferme sur sa page.

Il a légendé le message effronté: « J’ai entaillé le téléphone de ma mère alors que le mien a été écrasé par un bulldozer, et je suis maintenant bloqué sur mon Instagram pour quiconque se demande pourquoi j’ai disparu @ reubenowen74 reviens bientôt. »

Channel 5 a confirmé que l’émission reviendrait pour une sixième série après un chiffre d’affaires réussi de la série cinq.

berger du yorkshire / instagram

Reuben a pris le téléphone de sa mère et a posté sur sa page après avoir été exclu de son compte.[/caption] Pennsylvanie

Channel 5 a commandé à Our Yorkshire Farm une sixième série[/caption]