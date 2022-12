Les fans de One Show stupéfaits par l’incroyable transformation de la légendaire star de la télévision

DAWN French a stupéfait les fans après être apparu dans un récent épisode de The One Show.

L’actrice et comédienne Vicar of Dibley, 65 ans, est apparue dans l’émission de discussion de la BBC lundi soir et a fait ses débuts avec un nouveau look de cheveux magnifique.

Bbc

Dawn a secoué son carré émoussé pendant des années[/caption]

Elle était sur le canapé vert en train de discuter avec les présentateurs de l’émission, Alex Jones et Ronan Keating de son rôle de pantomime dans Jack and the Beanstalk.

La star joue Dame Trot à l’emblématique London Palladium, où le spectacle se déroule du 10 décembre au 15 janvier.

Aussi excitant que soit le nouveau rôle, les fans ne pouvaient pas oublier à quel point l’actrice était incroyable.

Pendant la majeure partie de sa carrière professionnelle, Dawn a porté un court bob noir avec une frange épaisse.

EN SAVOIR PLUS SUR DAWN FRENCH BAISER FRANÇAIS Qui est le mari de Dawn French, Mark Bignell ? HOMME DROLE L’ascension et l’ascension de la légende de Comic Relief Sir Lenny Henry

Cependant, elle a troqué le regard lourd contre une coupe courte en argent l’année dernière.

Elle a plaisanté dans diverses légendes des médias sociaux à propos de ses cheveux “Mr Whippy”.

Pour le spectacle, Dawn avait toujours l’air glamour et avait encore changé de style.

Elle avait opté pour sa précédente coupe de cheveux bob avec sa frange de marque, mais cette fois dans un ton violet argenté.

Il n’a pas fallu longtemps aux téléspectateurs pour remarquer l’apparence étonnante de Dawn et ils ont afflué sur Twitter.

Les compliments ont afflué vers la star, comme l’un d’eux a partagé: “Dawn French a l’air vraiment fabuleuse.”

Un autre a écrit: “J’adore les cheveux de Dawn French sur #theoneshow. Elle porte le look silver foxy.”

Et un autre fan a convenu: “J’adore les cheveux #DawnFrench.”

INSTAGRAM – @CHARLIEDUFFYMAKEUP

Dawn était magnifique sur une photo des coulisses[/caption]