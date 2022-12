Les fans de One Show sérieusement divisés par le premier regard sur le documentaire “déconnecté” d’Alison Hammond

Les téléspectateurs de THE One Show ont été laissés pour compte après la diffusion d’un aperçu du tout nouveau documentaire d’Alison Hammond hier soir.

La présentatrice de This Morning, Alison, est apparue en tant qu’invitée de l’émission de discussion en soirée BBC One mardi, rejoignant Alex Jones et Roman Kemp dans le studio.

Bbc

Alison a parlé sur The One Show de son nouveau documentaire[/caption]

TVI

Alison est ravie de rencontrer l’héritière de la fortune Barcadi[/caption]

Elle était là pour promouvoir son tout nouveau documentaire ITV, Alison Hammond In at the Rich End: The Riviera.

Dans le spécial unique, Alison voyage à travers la légendaire Côte d’Azur, l’un des endroits les plus chers à vivre de la planète.

La star est déterminée à découvrir quel est le coût de la vie pour les personnes qui ne s’inquiéteront jamais d’une crise.

Les téléspectateurs de One Show ont eu un aperçu exclusif, où Alison peut être vue glamour et assister à des événements incroyables.

EN SAVOIR PLUS SUR ALISON HAMMOND LARMES DE JOIE Alison Hammond fond en larmes lors d’un entretien avec une survivante du cancer Oh wow! Les fans d’Alison Hammond disent tous la même chose alors qu’elle montre sa perte de poids

Alison a reconnu que ce n’était pas son idée de la normalité, comme Alex l’a demandé : « Vous connaissez ces émissions, qui montrent des vies vraiment riches, elles sont vraiment populaires en ce moment, n’est-ce pas ?

“Ils ont un moment, pourquoi pensez-vous que c’est?”

Alison a répondu: “Parce que c’est un moment où nous devons nous échapper, c’est comme aller sur Mars et découvrir qu’il y a de vraies personnes qui y vivent.

« Tu me connais, je suis un peu fouineur, je voulais juste savoir ce que c’était que d’être aussi riche, au point où, sont-ils heureux ? Sont-ils des gens heureux ?





Plus tard dans l’interview, elle a plaisanté en disant que même si elle avait l’air plutôt aisée dans le documentaire, elle n’était certainement pas au niveau de ceux qu’elle avait filmés.

Elle a plaisanté: “Je veux dire que je regarde un milliard de dollars, je ne vais pas mentir”, ce à quoi Alex a répondu: “Tu le fais, tu le fais!”

Alison a poursuivi : « C’est la meilleure chose à propos de ce documentaire. Chaque fois que je rencontrais quelqu’un de nouveau, je m’habillais vraiment, j’y allais vraiment.

Alex a ajouté: « Vous pouvez voir. Les vêtements sont à un niveau supérieur, n’est-ce pas ? »

Alison a fait remarquer : « Je suis entrée, je n’ai rien payé. Je n’avais pas d’argent sur le documentaire, mais j’avais l’air riche.

Alors que Roman et Alex ont déclaré qu’ils avaient hâte de regarder l’intégralité du programme, les téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour commenter le segment.

L’un d’eux a écrit: «Pourquoi diable allez-vous montrer Alison Hammond traîner avec les super riches montrant leur style de vie luxueux? À quel point êtes-vous déconnecté ???

Un autre a qualifié The One Show de « sourd », écrivant : « The One Show pouvez-vous devenir plus sourd ?

“Un article sur la collecte de fonds pour donner des vélos aux enfants pauvres pour Noël, suivi immédiatement d’un article sur le programme d’Alison Hammond retraçant la vie des super riches #crass.”

Un autre téléspectateur s’est plaint : « Sur la base de l’état actuel du pays et du nombre de personnes en difficulté financière, pensez-vous qu’il est approprié de montrer ensuite comment vivent les gens très très riches en montrant le programme d’Alison Hammond ?

Comme un autre fulminait: “Désolé mais incroyablement insensible et sourd avec @AlisonHammond parlant de gens portant des robes 10K quand les gens gèlent et meurent de faim… .. p ** s off.”

Cependant, Alison a clairement indiqué que même si elle passait un bon moment, elle ne voudrait pas vivre comme ça.

Elle a dit à Roman : “Ce n’est pas ma vie, les filles. Je suis comme le vaisseau pour que tout le monde voie à quoi ressemblait cette vie.

Alison Hammond In at the Rich End: The Riviera diffusé à 21h le 23 décembre sur ITV.

Bbc

Alison a parlé à Alex Jones et Roman Kemp de The One Show[/caption]