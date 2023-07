Les fans de One Show sérieusement distraits par l’apparence « époustouflante » de Vicky McClure

Les TÉLÉSPECTATEURS de The One Show hier soir se sont retrouvés incapables de se concentrer lorsque Vicky McClure est apparue sur le canapé rouge.

Les fans de l’émission BBC One ont été impressionnés par la « superbe » actrice et n’ont pu s’empêcher de s’évanouir devant la star alors qu’elle apparaissait dans l’émission populaire du soir.

Vicky McClure a fait pâlir les fans lorsqu'elle est apparue dans The One Show

Pour son apparition dans la série, Vicky, née à Nottingham, a gardé les choses simples en optant pour un look décontracté mais élégant.

Elle portait un haut blanc et gardait ses deux boutons supérieurs défaits pour aider à montrer un collier délicat qu’elle avait choisi de porter pour accessoiriser son look.

Vicky a complété le look avec une paire de pantalons noirs en discutant avec les hôtes Alex Jones et Jermaine Jenas.

Ajoutant une touche de couleurs, elle portait des baskets blanches ornées de rouge aidant à ajouter une touche « cool » à sa tenue.

Jaillissant sur la star de Line of Duty, un fan a écrit: « Vicky McClure a l’air magnifique dans The One Show. »

Un deuxième a partagé: « Vicky McClure a l’air FIT. »

Avant que quelqu’un d’autre ne dise: « Après avoir voulu faire un sac et m’enfuir, j’ai vu @Vicky_McClure dans une émission, elle est juste [heart-eyed emoji].”

Comme un quatrième a ajouté: « Vicky McClure ET Claire Richards dans le même One Show ?! Excusez-moi pendant que je meurs.

La star apparaissait dans l’émission pour parler de son tout nouveau livre pour enfants, Castle Rock Mystery Crew.

Parlant de l’histoire, elle a déclaré: «L’inspiration est en quelque sorte, un peu du chœur de la démence et d’essayer d’y intégrer de la musique et de la démence.

« Le personnage principal veut être un police officier quand elle grandit et sa Nanna, qui souffre de démence, était policière et elle a de grandes compétences et des souvenirs qu’elle peut lui transmettre.

Vicky faisait référence à son implication dans le Dementia Choir – un chœur du Nottinghamshire qui figurait dans leurs propres docuseries aux côtés de Vicky.

Elle apparaissait dans l'émission pour discuter de son nouveau livre pour enfants

The One Show cette semaine est diffusé sur Bbc Deux et BBC iPlayer à 19h.