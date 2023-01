Les fans de One Show critiquent la BBC pour son rapport “épouvantable et condescendant” sur la pauvreté des retraités

Les fans de THE One Show ont critiqué la BBC pour un rapport «épouvantable et condescendant» sur la pauvreté des retraités.

L’émission thématique comportait un segment sur les retraités devant sortir de leur retraite en raison de la crise du coût de la vie.

Bbc

Bbc

Les animateurs Alex Jones et Roman Kemp ont présenté un clip préenregistré montrant quatre femmes de plus de 66 ans devant retourner au travail car elles ne peuvent pas se permettre de vivre de leur pension d’État.

Une femme appelée Karen a été montrée en train de faire trois travaux de nettoyage et a envisagé d’en prendre un quatrième pour joindre les deux bouts

Après le court clip, Alex et Roman dans le studio ont loué leur éthique de travail féminine qu’ils apportaient au travail.

Mais les téléspectateurs ont été indignés que le segment semble «normaliser» les retraités contraints de retourner au travail pour survivre.

L’un d’eux a fulminé: «Quelle vision condescendante et unilatérale des retraités devant travailler au-delà de la retraite au Royaume-Uni.

“Dans le reste de l’UE, les niveaux de pension sont suffisants pour permettre aux gens de profiter de leur retraite, sans avoir à travailler jusqu’à leur mort comme au Royaume-Uni actuellement.”

Un autre a posté: “Normaliser les retraités aux abois qui doivent retourner au travail (et à un travail dur et mal rémunéré) pour joindre les deux bouts en risquant leur santé est vraiment déplorable.”

Un troisième a fait rage: «S’il vous plaît, n’essayez pas de romancer les retraités forcés de retourner au travail parce que le gouvernement de ce pays ne s’occupe pas d’eux. Absolument f ****** épouvantable.

“The One Show Faire une pièce sur la pauvreté forçant les personnes âgées à ‘travailler jusqu’à ce qu’elles tombent’ puis dans le studio en train de dire à quel point c’est génial ! Ne pas lire la salle – il s’agissait de pensions au seuil de la pauvreté obligeant les gens à travailler », a tweeté un quatrième téléspectateur en colère.

Après avoir entendu parler de chacune des histoires de femmes, les stars de Dragons’ Den, Sara Davies et Peter Jones, ont parlé de leur engagement au travail.

Alex a déclaré : « C’était génial à bien des égards, n’est-ce pas ? L’éthique de travail que ces femmes apportaient à leur lieu de travail, fantastique.

Peter a expliqué que son père travaille toujours dans son entreprise à l’âge de 88 ans.

L’entrepreneur a déclaré: «Il vient toujours, il entre vers trois ou cinq heures de l’après-midi, mais il vient tous les jours.

“Vous avez raison, c’est agréable à voir à cause de toute l’expérience qu’ils apportent, je pense que c’est fantastique.”

Bbc

BBC

Bbc