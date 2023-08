Les fans de Notre-Dame peignent le vert de Dublin avant l’ouverture de la saison contre la Marine

Les Irlandais sont une bande généreuse. Maintenant, ils donnent des noms de rues.

Notre Dame peut avoir cet effet sur une ville.

Les Fighting Irish sont à Dublin et sont en tête d’affiche d’un match de football universitaire contre leur rival de longue date, la Navy. Ils ont déjà joué ici deux fois, mais cette fois, ils vont plus loin.

Notre Dame a attiré plus de 30 000 fans, parmi lesquels au moins un juge de la Cour suprême des États-Unis devrait figurer. Il y a des sommets commerciaux et universitaires, un rassemblement d’encouragement dans une salle de concert vendredi soir. Une messe catholique samedi devrait attirer 5 000 personnes au château de Dublin.

Will Ferrell, un ancien de l’USC, était présent pour des manigances avec son ami radio Dan Patrick.

Dublin a temporairement renommé Dame Street en « Notre » Dame Street et en fermera une partie à partir de vendredi soir pour créer une fan zone à l’ombre du prestigieux Trinity College.

« Les rues de la ville sont très animées aujourd’hui », a déclaré Will Sadlier, étudiant à l’University College Dublin. « C’est bon pour le commerce local, les hôtels et les restaurants. »

Les organisateurs estiment que l’impact économique sur l’Irlande – les fans incluent généralement le match dans le cadre d’un voyage complet dans le pays – s’élève à plus de 147 millions d’euros (159 millions de dollars).

« Ce n’est pas seulement un événement à Dublin, c’est un événement en Irlande », a déclaré Padraic O’Kane, co-fondateur avec John Anthony d’Irish American Events, l’organisateur du jeu. « Avec tous les événements commerciaux et universitaires, cela rapportera indirectement pour les années à venir, et c’est ce qui le rend si intrigant et passionnant pour l’Irlande. »

Notre Dame a battu à deux reprises la Marine dans la capitale irlandaise. La première fois, c’était en 1996, lorsque 12 000 supporters de Notre-Dame ont assisté à la victoire 54-27 à Croke Park.

En 2012, il y avait 28 000 supporters de Notre-Dame parmi les 48 820 qui ont vu leur équipe s’imposer 50-10 au stade Aviva. Le match de samedi rassemblera 32 000 supporters de Notre-Dame, ainsi que 8 000 de la Marine, a déclaré O’Kane.

Le modèle économique – Florida State et Georgia Tech joueront ici en 2024 – était initialement basé sur 20 000 fans venant des États-Unis, 5 000 d’Europe et 23 000 nationaux.

« Notre Dame a battu son propre record de 2012 », a-t-il déclaré. « Ils se démarquent. »

Les employés d’un magasin de marchandises officiel de Dame Street sont restés occupés à déballer et à ranger les équipements irlandais et de la Marine alors que les acheteurs affluaient vendredi. Le Nebraska, qui a perdu contre Northwestern à Dublin il y a un an, avait exprimé sa frustration de ne pas pouvoir vendre ses propres produits en raison de la bureaucratie. Pas cette année.

De plus, c’est un match « à domicile » pour Notre-Dame samedi, ils vont donc marquer le stade et concevoir le terrain.

« Ils y ont investi beaucoup de ressources et d’énergie », a déclaré Anthony. « Leur opinion était que s’ils voulaient déplacer un match à domicile de South Bend vers Dublin, alors ce serait toujours un match à domicile à Notre-Dame, et ils en tireraient ces avantages. »

Les organisateurs affirment qu’une poignée de membres du Congrès américain assisteront au match, ainsi qu’un ou deux juges de la Cour suprême.

« On me dit que nous devrions nous attendre à ce qu’il y en ait trois au match cette année », a déclaré Anthony, refusant de donner plus de détails. « Nous avons été contactés par la sécurité et tout ça. »

Le tribunal ne commente pas les questions non officielles impliquant les juges.

La juge Amy Coney Barrett est diplômée de la faculté de droit de Notre Dame, une première pour Notre Dame. Barrett et le juge Brett Kavanaugh ont tous deux enseigné dans le cadre d’un programme de droit de Notre-Dame à Londres au printemps dernier.

« Oui, il y a un avantage économique immédiat », a déclaré O’Kane. « Mais nous n’exportons plus de gens. Nous sommes dans les années 80, lorsque les fils et les filles irlandais ont dû partir pour trouver leur avenir ailleurs, nous devons donc conserver ce lien entre l’Irlande et les États-Unis. »

Chris Tolle, diplômé de Notre Dame, a déclaré que les clubs d’anciens élèves de l’école du monde entier, y compris aux États-Unis, jouaient un rôle important.

« Vous pouvez rechercher quelqu’un et lui envoyer une note, l’appeler et la plupart du temps, vous obtiendrez une réponse. La plupart des gens sont plutôt réceptifs », a déclaré Tolle, qui a parcouru du matériel ND au magasin de marchandises. avec sa femme, Laura.

« Ce n’est pas une université d’État avec 80 000 étudiants », a ajouté Tolle, un responsable financier de la région de Houston. « Pouvoir avoir un impact dans le monde entier avec une si petite population, oui, vous devriez en être fier. »

Reportage de l’Associated Press.

