Les fans de Notre Dame fondent en suivant la Caroline du Sud au Gator Bowl

Les fans de Notre Dame étaient prêts à renvoyer l’entraîneur-chef Marcus Freeman et à faire exploser la liste après avoir pris du retard sur la Caroline du Sud au Gator Bowl.

La saison 2022 a été un sac mitigé pour les fans de Notre Dame. Cela n’aurait pas pu commencer plus mal avec Marcus Freeman perdant ses deux premiers matchs. Il est resté fragile car Cal a presque renversé les Irlandais et Stanford l’a fait. Ensuite, tout s’est plutôt bien passé, avec cinq victoires consécutives suggérant que l’équipe avait franchi un cap.

Cependant, une défaite contre l’USC pour mettre fin à la saison régulière a fait briller les choses. Une défaite contre la Caroline du Sud dans le Gator Bowl effacerait tous les bons sentiments d’il y a quelques semaines.

C’est probablement pourquoi les fans de Fighting Irish ont réagi si viscéralement en regardant Notre Dame prendre du retard contre les Gamecocks 21-7 tôt.

Les fans de Notre Dame ont fondu en perdant au Gator Bowl

Notre Dame s’est habituée à un certain niveau de succès sous Brian Kelly. Son départ pour LSU a incité la promotion de Freeman. Cependant, le jury ne sait toujours pas si c’était la bonne décision.

Un lent démarrage du match de bowling n’a pas beaucoup inspiré la confiance des fans de Notre Dame. Il y avait beaucoup pour ND à jouer, mais la fierté compte pour les fans autour de la saison des bols. Il en va de même pour le sentiment que leur programme va dans la bonne direction. Il n’est pas certain que ce soit le cas pour ceux de South Bend.

Les Irlandais ont finalement rattrapé la Caroline du Sud. Deux touchés au deuxième quart et un autre score pour commencer le troisième égalisaient à 24.

Après que les Gamecocks aient rapidement rétabli une avance de sept points avec une passe de touché de 42 verges de Spencer Rattler à Xavier Legette, Tyler Buchner et sa compagnie ont encore fait les choses avec une passe de touché de 44 verges à Braden Lenzy juste avant le quatrième quart.

Les deux équipes sont entrées dans le cadre final à égalité à 31.

