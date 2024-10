Les fans de Nintendo avertis à propos de leurs consoles Wii U : « une bombe à retardement »

Les fans de Nintendo ont été avertis de faire attention à leurs consoles Wii U, qui ont été décrites par certains comme « une bombe à retardement ». Bien entendu, le problème des consoles de jeux vidéo est que leurs composants peuvent tomber en panne avec le temps. Et à mesure que les consoles sont devenues plus compliquées, et peut-être que les fabricants de consoles réduisent de plus en plus les coûts pour économiser sur les coûts, cela devient de plus en plus un problème. À cette fin, le matériel des années 90 et du début des années 2000 a en fait de meilleures chances de résister à l’épreuve du temps par rapport aux consoles fabriquées dans les années 2010 et maintenant également dans les années 2020.

À cette fin, les fans de Nintendo ont été avertis de la mort des consoles Wii U, bien que la console ne soit sortie qu’il y a environ dix ans. L’avertissement ne vient pas directement de Nintendo mais des propriétaires de la machine Nintendo de dernière génération. Plus précisément, il vient de spécialistes du rétro, Explosion rétro.

Selon Retro Blast – et d’autres – la Wii U a un problème majeur, et ce problème fait son apparition lorsqu’il est laissé sans alimentation pendant trop longtemps. Plus précisément, lorsqu’elle est laissée sans alimentation pendant trop longtemps, la Wii U court le risque de mourir d’une corruption de mémoire. Lorsque cela se produit, les utilisateurs rencontreront l’écran ci-dessous.

via Explosion rétro

Il s’agit d’un problème connu, et apparemment, il affecte différemment les différentes Wii Us en fonction de la puce interne dont elle dispose. Lors du développement de la Wii U, Nintendo a utilisé divers fabricants, notamment : Toshiba, Hynix et Samsung. Et on pense que les puces Hynix sont les plus sujettes aux pannes. Spécifique à la Wii U, la version noire serait également plus sujette que les autres versions en raison de son utilisation des puces Hynix.

« La Wii U est une bombe à retardement. Je déteste le dire. C’est toujours une excellente console, même si elle est sous-performante…. [but] en raison du matériel et des fonctionnalités de jeu modernes, les consoles modernes n’auront pas la même durée de vie », explique Retro Blast.

Ceux qui souhaitent vérifier si leur Wii U fonctionne ou non ne devraient pas simplement la démarrer, voir le menu principal chargé et supposer qu’il n’y a rien de mal. Il est conseillé aux propriétaires d’exécuter des jeux ou des applications, car parfois le message est retardé et n’apparaît qu’après cela. Pendant ce temps, ceux qui souhaitent voir quelle puce possède leur console peuvent vérifier autant ici.

Comme indiqué, la nouvelle Wii Us noire serait particulièrement sensible à l’échec. Au contraire, ceux qui possèdent l’une des Wii Us blanches de lancement seront soulagés d’apprendre qu’elle aurait moins de problèmes que les modèles qui ont suivi.

Au moment de la publication, Nintendo n’a fait aucun commentaire à ce sujet, à quelque titre que ce soit. Nous ne pensons pas que cela changera pour diverses raisons, mais si tel est le cas, nous ne manquerons pas de mettre à jour l’histoire en conséquence.