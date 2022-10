Les fans de Netflix Unsolved Mysteries “trop ​​​​effrayés pour dormir” après de terrifiantes observations d’OVNI dans la saison 3

Les fans de NETFLIX Unsolved Mysteries sont restés pétrifiés et «trop effrayés pour dormir» après un épisode effrayant impliquant des ovnis dans la saison 3.

La série effrayante est revenue sur le service de streaming cette semaine avec les trois premiers épisodes de sa troisième saison.

L’épisode a examiné une série d’observations d’OVNI au-dessus du lac Michigan le 8 mars 1994[/caption]

Le météorologue Jack Bushong présente aux téléspectateurs la nuit en question, affirmant qu’il a vu de grands objets brillants non identifiés dans le ciel[/caption]

Mais le deuxième épisode – intitulé Something In The Sky – a laissé les téléspectateurs horrifiés, alors qu’il examinait une série d’observations d’OVNI au-dessus du lac Michigan le 8 mars 1994.

L’épisode a vu le météorologue Jack Bushong présenter aux téléspectateurs la nuit en question, affirmant qu’il avait vu de grands objets brillants non identifiés dans le ciel.

Il a également été révélé dans l’épisode qu’il y avait eu des centaines de rapports similaires d’observations d’OVNI la même nuit.

Une femme a dit qu’elle avait vu une “chute d’eau” au milieu du lac menant à l’une des lumières à des milliers de pieds dans le ciel.

En tant que Mystères non résolus, aucune preuve concrète n’a été montrée aux téléspectateurs, mais l’épisode comprenait des témoignages d’experts et d’opérateurs de radar qui ont également vu les OVNIS.

Les téléspectateurs ont pu voir des enregistrements de certains des rapports qui ont été faits aux services d’urgence, et cela les a sérieusement effrayés, certains ayant du mal à s’endormir après avoir regardé.

Une personne a déclaré: “Cette saison de Unsolved Mysteries est tout ce qu’il y a de mieux. Je saute toujours les histoires d’OVNI, je suis content de ne pas l’avoir fait cette fois-ci. Et maintenant, j’ai peur d’aller dormir.

Un autre a tweeté: “La dame de l’épisode Something In The Sky sur l’observation d’OVNI a déclaré qu’elle” espère que tout le monde dans le monde pourra voir ce qu’ils ont vu cette nuit-là “. Non madame. Je vais bien. Je vous crois tous et ça suffit.





Un troisième a déclaré: “Les trucs extraterrestres sont toujours un peu effrayants quand on les regarde.”

Un quatrième a écrit : « OMG, le deuxième épisode de Unsolved Mysteries Volume 3 sur les ovnis dans le Michigan me fait littéralement flipper. J’ai si peur. Les OVNIS et les extraterrestres me font peur.

Et un cinquième a ajouté : “Les OVNIS sont une chose, mais je serai damné si ces a ** trous volent au-dessus de chez moi à l’aube de l’aube avec leurs feux de route allumés.”

Cela vient après qu’un réalisateur de télévision et de cinéma a annoncé une théorie sur les nombreuses observations d’OVNI présentées dans cet épisode qui a laissé les gens perplexes.

Apparemment, 300 personnes ont été témoins oculaires d’un OVNI une nuit du Michigan en 1994[/caption]

Les téléspectateurs n’ont pas pu dormir après avoir vu les rapports d’OVNI sur l’émission[/caption]

