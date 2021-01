Les fans de NETFLIX ont été traumatisés et se sentent en danger dans leur propre maison après avoir regardé le brutal documentaire Night Stalker.

Le nouveau documentaire, qui se concentre sur les meurtres malades de Richard Raminez, a été présenté en première sur le service de streaming la semaine dernière et a laissé les téléspectateurs très perturbés.

Le documentaire en quatre parties éduque les téléspectateurs sur les crimes du tueur en série qu’il a commis à l’été 1984.

Après sa frénésie criminelle d’un an et demi, Raminez a finalement été envoyé à la prison de San Quentin pour 13 meurtres, cinq tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages.

Night Stalker implique une série d’entretiens effrayants avec les survivants de ses attaques, y compris une femme appelée Anastasia Hronas, qui a été enlevée à son domicile à seulement six ans.

Les images d’archives, les reconstitutions et les photos ont montré à quel point c’était horrible pour les personnes impliquées et de nombreux téléspectateurs n’ont pas pu se débarrasser de ce qu’il a fait.

Beaucoup sont allés sur Twitter pour partager leur dégoût pour ses crimes pervers, beaucoup admettant qu’ils n’avaient pas pu dormir correctement.

L’un d’eux a écrit: « Night Stalker sur Netflix est vraiment difficile à regarder. Je suis légitimement malade à l’estomac. Cette mère était juste un animal sauvage et enragé. Christ. »

Un autre a déclaré: « Bro sauve-toi un traumatisme et NE regarde PAS le nouveau harceleur nocturne de Netflix! Regrets de l’avoir regardé sm! Tellement traumatisant et graphique si inutile.

Un troisième a tweeté: « Night Stalker sur Netflix est la raison pour laquelle je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. »

Un quatrième est intervenu: « En regardant le documentaire Night Stalker sur Netflix et je suis totalement détendu à travers toutes les photos de la scène de crime, mais ensuite ils ont montré une photo du tueur et oui je ne dormirai probablement plus jamais. Cool cool. Tout va bien. «

Un cinquième a ajouté: « Vous tous. J’aime le sombre et l’effrayant. Mon premier thriller a été comparé à Silence of the Lambs (qui est rad AF mais de toute façon …) NIGHT STALKER sur Netflix est la chose la plus terrifiante que j’aie jamais vue. Sans conteste. Super content que nous ayons 2 pitbulls dans la maison. Je ne suis pas sûr que je dormirais autrement. «

Raminez n’avait pas de type particulier de personne qu’il recherchait lorsqu’il a choisi ses victimes, car leur âge variait de six à 82 ans et étaient à la fois un homme ou une femme.

Il a passé 23 ans dans le couloir de la mort pour payer ce qu’il a fait jusqu’en 2013, date à laquelle il est décédé d’un lymphome à cellules B, à l’âge de 53 ans.

Regardez tous les épisodes de Night Stalker sur Netflix maintenant.