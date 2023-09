Les fans de Netflix sont stupéfaits lorsque la star d’Orange Is The New Black, 40 ans, annonce qu’elle va devenir grand-mère dans un message émouvant

Les fans de NETFLIX ont été choqués lorsqu’une star d’Orange Is The New Black a annoncé qu’elle allait devenir grand-mère dans un message touchant.

L’actrice de 40 ans a partagé sa joie face à l’arrivée prochaine de sa famille dans une image Instagram dans laquelle elle a été vue tenant le baby bump de sa fille.

La star d’Orange Is The New Black, Dascha Polanco, à l’extrême droite, a annoncé qu’elle allait devenir grand-mère[/caption] netflix

Dascha Polanco, connue pour avoir joué Dayanara « Daya » Diaz dans la série à succès Netflix, assume un nouveau rôle alors qu’elle se prépare à devenir grand-mère.

Sur Instagram, la star a annoncé la nouvelle avec une photo d’elle montrant sa fille. Le baby bump de Dasany, dans un post émouvant.

Elle a écrit à ses 3 millions de followers : « Je viens de recevoir une promotion. »

Les fans étaient ravis d’apprendre la grande nouvelle et se sont précipités vers la section commentaires pour la féliciter.

L’un d’eux a écrit : « Ahh ! Félicitations à vous deux. »

Un deuxième a ajouté : « Pas question !!!!! Félicitations mon amour.

Un troisième a commenté : « Dascha !!!! C’est au-delà ! Félicitations ma beauté !

Un quatrième a écrit : « Oh mon Dieu, félicitations. grand-mère glamour.

Un cinquième a écrit : « Félicitations !!! Tu vas être la meilleure grand-mère.

Certaines personnes ont également été surprises d’apprendre que Dascha est la mère de Dasany, même si les deux semblent être sœurs.

