Les fans de Netflix sont ravis alors que la série bien-aimée confirme son retour sur les écrans l’année prochaine pour la dernière saison

Les fans de NETFLIX se préparent pour une autre aventure folle alors que le streamer confirme que The Umbrella Academy reviendra en 2024.

La série à succès The Umbrella Academy revient pour sa quatrième et dernière saison plus d’un an après la première de la saison 3.

Les fans de Netflix sont ravis car The Umbrella Academy devrait revenir sur les écrans l'année prochaine

La quatrième saison à venir conclura la série Netflix

Les patrons de la série ont confirmé en février que la quatrième saison était en production.

Une brève déclaration avait alors été publiée sur les réseaux sociaux. On pouvait y lire : « Réunion de famille, Brellies : nous partons pour une quatrième et dernière aventure. »

Les plateformes de médias sociaux officielles de l’Umbrella Academy ont été à nouveau mises à jour hier avec des nouvelles importantes concernant la saison à venir.

Les fans de la série noteront la date importante de l’annonce – le 1er octobre – qui est une date importante dans la série, celle des anniversaires des personnages principaux.

La mise à jour disait : « Le 1er octobre 1989, nos extraordinaires bébés aux super pouvoirs sont nés. En 2024, ils reviennent. Joyeux anniversaire, Brellies.

À côté de la déclaration se trouvait une vidéo d’anniversaire amusante du casting, accompagnée de chapeaux de fête, de ballons, de confettis et d’une piñata.

La comédie dramatique de science-fiction met en vedette Tom Hopper, Elliot Page, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Aiden Gallagher et Robert Sheehan dans le rôle des frères et sœurs Umbrella.

Ils sont rejoints par Ritu Arya, Colm Feore et Genesis Rodriguez, qui complètent le casting central de la série.

Mais la nouvelle de la saison à venir est venue avec de nouvelles annonces de casting, puisque trois nouveaux visages feront leurs débuts dans la saison 4.

« La famille Umbrella Academy s’agrandit encore : accueillez Nick Offerman, Megan Mullally et David Cross au casting de la dernière saison ! »

Les stars de Parks and Recreation, Nick et Megan, font à nouveau équipe, Tudum confirmant que le couple « joue un ensemble de conjoints très différents de ceux auxquels vous êtes habitué : les docteurs Gene et Jean Thibedeau ».

« Maintenant, ils porteront des chaussures sensées à l’Umbrella Academy en tant que deux professeurs aux manières douces d’un collège communautaire du Midwest… mais nous avons le sentiment que la vie des Thibedeau deviendra beaucoup moins sensée lorsqu’ils seront pris dans une torsion temporelle. chaos », a déclaré le média.

Tudum a également confirmé que la star d’Arrested Development, David, jouera un nouveau personnage, le timide propriétaire d’entreprise et père de famille Sy Grossman.

«Sy cherche désespérément à renouer avec son ex-fille (et sans nom); il ne reculera devant rien pour la récupérer.

Les fans de Netflix étaient ravis de l’actualité de la saison à venir.

« D’accord, 2024, nous avons un rendez-vous, les amis ! » un joyeusement partagé.

« Brb regarde ça en boucle jusqu’à leur retour en 2024 », a déclaré un autre à propos de la vidéo, tandis qu’un troisième a ajouté : « Je ne pense pas pouvoir attendre jusqu’en 2024 ! »

« Très triste de voir la série atteindre sa dernière saison, mais je suis très impatient de voir ce qui nous attend ! » » a déclaré un quatrième fan.

La quatrième saison reprendra le cliffhanger choquant de la saison 3, qui a vu plusieurs des personnages principaux se faire « blitzer » avant qu’une nouvelle variation de personnages ne revienne dans la nouvelle chronologie créée par leur père adoptif Reginald Hargreeves.

De grands changements se préparent dans la saison 4 alors que les frères et sœurs Umbrella découvrent qu’ils ont perdu leurs pouvoirs. Espérons que cela ne les empêchera pas de faire ce qu’ils font de mieux ; faire équipe pour réparer la chronologie et sauver le monde.

Megan Mullally et Nick Offerman forment un nouveau couple dans la saison 4

La star d'Arrested Development, David Cross, rejoint également le casting.

Les saisons 1 à 3 de The Umbrella Academy sont disponibles en streaming sur Netflix. La saison 4 sera diffusée en 2024.