Les fans de Netflix se lancent dans la série « ennuyeuse et terrible » d’Arnold Schwarzenegger FUBAR – qui fait rage « annulez votre abonnement! »

Les fans de NETFLIX ont adoré la nouvelle série FUBAR d’Arnold Schwarzenegger.

L’émission tourne autour d’un agent de la CIA qui est sur le point de prendre sa retraite, mais il découvre un secret de famille et est obligé de retourner sur le terrain.

Éclaboussure

Les fans et les critiques n’ont pas été impressionnés par le dernier effort d’Arnold Schwarzenegger à l’écran[/caption] CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

L’acteur devenu politicien a fait ses débuts à la télévision dans une nouvelle série pour Netflix[/caption]

Arnold Schwarzenegger, 75 ans, est surtout connu pour son travail dans des projets tels que Conan le barbare, The Running Man et bien sûr en tant que visage principal de la franchise The Terminator.

Mais l’acteur devenu politicien est revenu sur les écrans pour son premier rôle principal dans une série télévisée scénarisée en direct.

Il est de retour avec le nouveau projet bourré d’action aux côtés d’énormes stars américaines telles que Fortune Feimster, 42 ans, l’ancienne star de Prison Break Barbara Eve Harris, 64 ans et l’actrice de Top Gun: Maverick Monica Barbaro, 32 ans.

Cependant, les fans du géant du streaming n’ont pas été impressionnés par le dernier effort à l’écran de l’ancien gouverneur de Californie.

Les critiques se sont tournées vers Twitter car ils sont même allés jusqu’à dire que l’émission leur donnait envie d’annuler leur abonnement au géant.

Un téléspectateur a écrit: « FUBAR nous donne un Retread Schwarzenegger plat, sans inspiration et ennuyeux: Review: La comédie d’action de base de calibre câblé de la star peut vous faire annuler votre abonnement Netflix. »

Un deuxième a écrit: «Écoutez, je voulais vraiment trouver et profiter d’un peu de plaisir campy dans la dernière série Netflix de #Schwarzenegger #FUBAR, qui s’aventure sur le territoire de Dad TV tout comme le #TulsaKing de Stallone l’a fait, mais je ne pouvais pas. C’est boiteux, ennuyeux et prévisible.

« FUBAR : un laser portable qui découpe des trous de la taille d’Arnold dans 3 pieds de béton en 15 secondes. Il me semble que les scénaristes se sont mis en grève il y a TRES LONGTEMPS », a ajouté un troisième.

Et un autre a déclaré: « FUBAR sur #Netflix est terrible… J’ai essayé… J’ai vraiment fait… La » comédie « inclut Arnold se disputant à propos du gâteau à la crème glacée et des dialogues comme » Je l’ai tué dans l’opération Jungle Book.

Ils ont ajouté: « Les scènes » d’action « sont le visage d’Arnold, puis un doublé à chaque coup de poing et retour à Arnold. »

CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

Il incarne l’agent de la CIA Luke Brunner qui est sur le point de prendre sa retraite mais est contraint de retourner sur le terrain[/caption] AMANDA MATLOVICH / NETFLIX

Arnold joue dans la nouvelle série aux côtés de l’actrice Top Gun: Maverick Monica Barbaro[/caption]