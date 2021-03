Les fans de Netflix marquent le film de gangsters Tom Hardy Capone «  Le film test qu’ils ont jamais vu  »

Les téléspectateurs de NETFLIX partagent leur indignation face au dernier film de Tom Hardy, Capone, en le surnommant le « film de test de merde ».

Alors que les fans de la star de Peaky Blinders, âgée de 43 ans, affluaient pour regarder le film, beaucoup ont été déçus et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour le critiquer.

Lançant des avertissements aux spectateurs en herbe, les téléspectateurs ont appelé Capone, dans lequel Hardy joue le tristement célèbre gangster Al Capone, « le pire film qu’ils aient jamais vu ».

L’histoire suit le chef de la mafia américaine alors qu’il souffre de syphillis et de démence après avoir purgé 11 ans de prison pour évasion fiscale.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: « En fait, l’un des pires films que j’ai jamais vu. J’aime Tom Hardy en tant qu’acteur et j’aime le genre » gangster « mais c’était horrible.

Un autre a fait écho: « Je viens de regarder Capone sur Netflix. Sans doute l’un des films de test que j’ai jamais vu. »

Un troisième est intervenu sur le débat: « Si vous envisagez de regarder ce film de Capone ce week-end, ne le faites pas. »

« Ce film de Capone sur Netflix était le pire film que j’ai vu depuis longtemps », a ajouté un autre.

La sortie du film l’année dernière a divisé les critiques avec certains le doublant la « pire performance de la carrière de Hardy ».

Meilleure image suivante a écrit: « Il grogne, tousse et se fraye un chemin à travers des scènes qui manquent de toute forme de direction, de sympathie et / ou de but. »

Néanmoins, Capone a percé le top 10 de Netflix quelques jours à peine après avoir été téléchargé sur le site de streaming.

Il présente également un casting de stars comprenant Linda Cardellini, Jack Lowden, Noel Fisher et Matt Dillon.

Capone est disponible en streaming maintenant sur Netflix.