Les fans de NETFLIX ont qualifié la nouvelle horreur Soft And Quiet de « l’un des films les plus terrifiants de tous les temps ».

Le film, qui peut être visionné sur le service de streaming populaire, a été qualifié de «carburant cauchemardesque».

Soft and Quiet, écrit et produit par Beth de Araújo, a été créé le 12 mars 2022 et a ensuite été publié le 4 novembre 2022.

Il suit l’histoire d’un groupe de femmes – Emily, Leslie, Kim et Marjorie – qui organisent une réunion pour un nouveau groupe suprématiste blanc.

Au fur et à mesure que le film se déroule, elles rencontrent les sœurs américano-asiatiques Lily et Anne – et les choses prennent une tournure très sombre.

Le film met en vedette Stefanie Estes, Olivia Luccardi, Dana Millican, Melissa Paulo, Eleanore Pienta et Cissy Ly.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour partager leur horreur, avec un tweet : « Je suis à 23 minutes de #SoftandQuiet et c’est horrifiant. »

« Oui. Ils sont juste assis là à parler et je suis mort de peur », a écrit un autre.

Un troisième a ajouté: « # SXSW2022 #SoftandQuiet Profondément inconfortable à regarder, mais c’est le point. Beth de Araújo veut que nous soyons spectateurs, car cela se déroule en temps réel, coincé avec les femmes les plus odieuses et les plus haineuses de tous les temps. Un début très audacieux et le film le plus terrifiant et exaspérant que j’aie jamais vu.

Un quatrième a répondu: « J’ai regardé #SoftAndQuiet hier soir. L’un des films les plus terrifiants que j’ai vus ces dernières années, véritable carburant de cauchemar sur la violence de la suprématie blanche.

« C’est honnêtement l’un des films les plus terrifiants de tous les temps. Malgré le sujet horrible, sans oublier à quel point c’était bouleversant de s’asseoir, je ne peux toujours pas m’empêcher d’apprécier l’audace des réalisateurs. Félicitations aux acteurs également », a ajouté un cinquième.

Ce n’est pas le seul film sur Netflix qui fait parler les gens.

D’autres ont été incapables de dormir après avoir regardé l’horreur de Stephen King en 1922.

L’horreur américaine est basée sur le livre du même nom de l’auteur Stephen King qui suit l’histoire d’un homme appelé Wilf qui demande à son fils de l’aider à tuer sa mère.

Cela survient peu de temps après que les téléspectateurs de Netflix ont été totalement paniqués en regardant le film d’horreur « grotesque » Viking Wolf.

Le film, qui parle d’une adolescente se transformant en loup-garou, comprend des scènes troublantes de personnes déchirées, qui ont laissé certains fans « terrifiés ».

