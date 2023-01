Les fans de Netflix lancent une pétition pour sauver l’émission bien-aimée alors que le streamer annule la saison deux dans une hache “déchirante”

Les fans de HEARTBROKEN ont lancé une pétition pour sauver l’une des émissions les plus populaires de Netflix après sa suppression avant la saison deux.

Le service de streaming a donné le coup d’envoi à l’une de ses émissions les plus populaires, la série animée pour adultes Inside Job.

Netflix a fait dérailler tout plan pour une deuxième saison de l’émission après avoir diffusé seulement 18 des 20 épisodes prévus créés pour la première saison.

L’émission a suivi les deux personnages principaux Reagen Ridley et Brett Hand alors qu’ils naviguaient dans la vie et la carrière de ceux d’un monde connu sous le nom de Cognito Inc.

Le créateur de l’émission, Shion Takeuchi, a annoncé la nouvelle dévastatrice dans un long message sur Twitter.

L’annonce choc disait : « J’ai le cœur brisé de confirmer que Netflix a annulé la saison 2 d’Inside Job.

“Au fil des années, ces personnages sont devenus de vraies personnes pour moi, et je suis dévasté de ne pas pouvoir les voir grandir.

“Reagan et Brett méritaient d’avoir leur fin heureuse et de trouver enfin le bonheur.”

Les fans du programme ont été éventrés par la hache et ont depuis créé une pétition en ligne pour sauver l’émission et supplier les patrons de Netflix de rétablir l’émission.

Les téléspectateurs de l’émission ont déclaré avoir créé la pétition pour sauver l’émission : “Le but de cette pétition est d’obtenir suffisamment de traction pour atteindre Netflix et de leur montrer le potentiel et le succès qui découleraient de la poursuite de la série. Veuillez envisager d’aider cet objectif à se concrétiser en signant et en partageant cette pétition.

«L’animation pour adultes devrait pouvoir survivre au milieu des nombreux spectacles en direct! L’animation a du potentiel et est une belle forme d’art qui offre des possibilités de narration originale et nuancée et de visuels que l’action en direct ne peut pas assimiler directement.

Les fans ont créé un objectif de 25 000 signatures pour la pétition en ligne, qui a jusqu’à présent recueilli 17 000 signatures.

L’émission est la dernière d’une longue série d’émissions Netflix pour obtenir le démarrage.

L’émission animée Fellow Dead End: Paranormal Park a été supprimée après seulement deux séries.

Tandis que Neil Patrick Harris a vu sa comédie romantique populaire Uncoupled abandonnée du streamer après un seul.